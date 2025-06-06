Удар рф по Киеву: послы Дании, Японии, Швеции и представитель FIRE AID посетили место трагедии
Киев • УНН
Представители международного сообщества посетили место вражеского удара в Соломенском районе Киева, где погибли трое спасателей. Они выразили поддержку Украине.
Представители международного сообщества посетили в Киеве место вражеского удара в Соломенском районе. Там погибли трое спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Среди тех, кто прибыл на место трагедии, были:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в
Украине Оле Эгберг Миккельсен;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине
Масаши Накагоме;
- Первый секретарь Посольства Королевства Швеция в
Украине София Вестберг;
- представитель британской благотворительной организации FIRE
AID Эдвард Мэттьюз.
Их присутствие – свидетельство того, что мир не оставляет Украину наедине с ее вызовами. Международные партнеры не только оказывают гуманитарную и финансовую помощь, но и выражают свою поддержку, разделяя боль нашей утраты
Напомним
Ранее УНН сообщал, что во время повторного обстрела Киева трое спасателей погибли, 13 получили ранения, двое в тяжелом состоянии.