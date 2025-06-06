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Удар рф по Киеву: послы Дании, Японии, Швеции и представитель FIRE AID посетили место трагедии

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Представители международного сообщества посетили место вражеского удара в Соломенском районе Киева, где погибли трое спасателей. Они выразили поддержку Украине.

Удар рф по Киеву: послы Дании, Японии, Швеции и представитель FIRE AID посетили место трагедии

Представители международного сообщества посетили в Киеве место вражеского удара в Соломенском районе. Там погибли трое спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Среди тех, кто прибыл на место трагедии, были:

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсен;
    • Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме;
      • Первый секретарь Посольства Королевства Швеция в Украине София Вестберг;
        • представитель британской благотворительной организации FIRE AID Эдвард Мэттьюз.

          Их присутствие – свидетельство того, что мир не оставляет Украину наедине с ее вызовами. Международные партнеры не только оказывают гуманитарную и финансовую помощь, но и выражают свою поддержку, разделяя боль нашей утраты

          – заявили в ГСЧС.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что во время повторного обстрела Киева трое спасателей погибли, 13 получили ранения, двое в тяжелом состоянии.

          Евгений Устименко

          Евгений Устименко

          ОбществоВойнаКиев
          Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
          Дания
          Швеция
          Великобритания
          Япония
          Киев
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