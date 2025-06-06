Удар рф по Киеву: послы Дании, Японии, Швеции и представитель FIRE AID посетили место трагедии

Представители международного сообщества посетили в Киеве место вражеского удара в Соломенском районе. Там погибли трое спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Среди тех, кто прибыл на место трагедии, были:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Дания в Украине Оле Эгберг Миккельсен;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме;

Первый секретарь Посольства Королевства Швеция в Украине София Вестберг;

представитель британской благотворительной организации FIRE AID Эдвард Мэттьюз.

Их присутствие – свидетельство того, что мир не оставляет Украину наедине с ее вызовами. Международные партнеры не только оказывают гуманитарную и финансовую помощь, но и выражают свою поддержку, разделяя боль нашей утраты – заявили в ГСЧС.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что во время повторного обстрела Киева трое спасателей погибли, 13 получили ранения, двое в тяжелом состоянии.