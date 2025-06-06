Внаслідок повторного вибуху у Києві загинули три рятувальники, 13 постраждали, двоє з них у тяжкому стані

Внаслідок комбінованої атаки рф під час повторного обстрілу постраждали рятувальники - троє загинули, 13 травмованих, двоє з них у тяжкому стані.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ГУ ДСНС Світлана Водолага.

Це був повторний вибух під час ліквідації наслідків прильоту. В це місце було декілька влучань, скільки точно - важко сказати через морально-психологічний стан рятувальників. 13 колег по Києву зазнали поранення, двоє з них - у важкому стані, троє загинули. Також постраждали 5 рятувальників у Тернопільській області