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Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі
07:51 • 5340 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

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Внаслідок повторного вибуху у Києві загинули три рятувальники, 13 постраждали, двоє з них у тяжкому стані

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Під час повторного обстрілу Києва троє рятувальників загинули, 13 отримали поранення, двоє у важкому стані. Також поранено речника ДСНС Павла Петрова та співробітницю пресслужби Інну Жельчик.

Внаслідок повторного вибуху у Києві загинули три рятувальники, 13 постраждали, двоє з них у тяжкому стані

Внаслідок комбінованої атаки рф під час повторного обстрілу постраждали рятувальники - троє загинули, 13 травмованих, двоє з них у тяжкому стані.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ГУ ДСНС Світлана Водолага.

Це був повторний вибух під час ліквідації наслідків прильоту. В це місце було декілька влучань, скільки точно - важко сказати через морально-психологічний стан рятувальників. 13 колег по Києву зазнали поранення, двоє з них - у важкому стані, троє загинули. Також постраждали 5 рятувальників у Тернопільській області

- розповіла Водолага.

Крім того, у День журналіста під час атаки зазнали поранення — речник ДСНС Павло Петров і співробітниця пресслужби Києва Інна Жельчик. Роботи тривають. По Києву працюють близько 250 рятувальників і понад 50 одиниць техніки, залучені пошукові собаки, які досліджують завали.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що чергова атака російських військ забрала життя трьох рятувальників у Києві, ще 14 травмовано у столиці і на Тернопільщині. Загалом цієї ночі внаслідок атаки рф загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені. 

У Луцьку через нічну атаку рф 15 постраждалих: показали наслідки06.06.25, 09:17 • 3790 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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