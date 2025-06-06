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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары
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Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

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Нью-Йорк Таймс

В результате повторного взрыва в Киеве погибли три спасателя, 13 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Во время повторного обстрела Киева трое спасателей погибли, 13 получили ранения, двое в тяжелом состоянии. Также ранены спикер ГСЧС Павел Петров и сотрудница пресс-службы Инна Жельчик.

В результате повторного взрыва в Киеве погибли три спасателя, 13 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии

Внаслідок комбінованої атаки рф під час повторного обстрілу постраждали рятувальники - троє загинули, 13 травмованих, двоє з них у тяжкому стані.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ГУ ДСНС Світлана Водолага.

Це був повторний вибух під час ліквідації наслідків прильоту. В це місце було декілька влучань, скільки точно - важко сказати через морально-психологічний стан рятувальників. 13 колег по Києву зазнали поранення, двоє з них - у важкому стані, троє загинули. Також постраждали 5 рятувальників у Тернопільській області

- розповіла Водолага.

Крім того, у День журналіста під час атаки зазнали поранення — речник ДСНС Павло Петров і співробітниця пресслужби Києва Інна Жельчик. Роботи тривають. По Києву працюють близько 250 рятувальників і понад 50 одиниць техніки, залучені пошукові собаки, які досліджують завали.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що чергова атака російських військ забрала життя трьох рятувальників у Києві, ще 14 травмовано у столиці і на Тернопільщині. Загалом цієї ночі внаслідок атаки рф загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені. 

В Луцке из-за ночной атаки рф 15 пострадавших: показали последствия06.06.25, 09:17 • 3480 просмотров

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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