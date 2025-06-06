В результате повторного взрыва в Киеве погибли три спасателя, 13 пострадали, двое из них в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Во время повторного обстрела Киева трое спасателей погибли, 13 получили ранения, двое в тяжелом состоянии. Также ранены спикер ГСЧС Павел Петров и сотрудница пресс-службы Инна Жельчик.
Внаслідок комбінованої атаки рф під час повторного обстрілу постраждали рятувальники - троє загинули, 13 травмованих, двоє з них у тяжкому стані.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ГУ ДСНС Світлана Водолага.
Це був повторний вибух під час ліквідації наслідків прильоту. В це місце було декілька влучань, скільки точно - важко сказати через морально-психологічний стан рятувальників. 13 колег по Києву зазнали поранення, двоє з них - у важкому стані, троє загинули. Також постраждали 5 рятувальників у Тернопільській області
Крім того, у День журналіста під час атаки зазнали поранення — речник ДСНС Павло Петров і співробітниця пресслужби Києва Інна Жельчик. Роботи тривають. По Києву працюють близько 250 рятувальників і понад 50 одиниць техніки, залучені пошукові собаки, які досліджують завали.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що чергова атака російських військ забрала життя трьох рятувальників у Києві, ще 14 травмовано у столиці і на Тернопільщині. Загалом цієї ночі внаслідок атаки рф загинуло 3 людей, ще близько 40 - поранені.
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