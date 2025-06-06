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В поліції Києва показали кадри перших хвилин після удару росіян по столиці 6 червня

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Київська поліція показала перші хвилини після удару по Солом'янському району. Є загиблі та поранені, пошкоджені будинки та інфраструктура.

В поліції Києва показали кадри перших хвилин після удару росіян по столиці 6 червня

Поліція Києва показала перші хвилини після жорстокого удару російської федерації по Солом’янському району. Внаслідок цього удару є загиблі і постраждалі, пишу УНН з посиланням на поліцію Києва.

Деталі

Київ: ворог підло та цинічно обстріляв столицю. На жаль, є травмовані й загиблі, пошкоджені будинки, заклад освіти та автомобілі

- говориться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що на відео відображено відео з бодікамер патрульних. На них зафіксовано удар по житловому будинку в Солом’янському районі.

На відео — перші хвилини з бодікамер патрульних після обстрілу житлового будинку в Солом’янському районі

- говориться у повідомленні.

Повідомляється, що правоохоронці та рятувальники допомагали людям залишити оселі, супроводжували їх до безпечного місця.

Ми надавали необхідну допомогу та забезпечували під’їзд спецтранспорту 

- повідомили в поліції.

Також у поліції Києва подякували військовим, правоохоронцям, рятувальникам та усім, хто допомагав рятувати людей.

Дякуємо нашим Силам оборони, Повітряним силам ЗСУ, мобільним групам, поліцейським, медикам, рятувальникам — усім, хто щоночі стоїть між життям і смертю, хто рятує, допомагає, евакуює, нерідко цінною власного життя

- підсумували в поліції.

Доповнення

Представники міжнародної спільноти відвідали в Києві місце ворожого удару в Солом'янському районі. Там загинули троє рятувальників.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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