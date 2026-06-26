Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников Мариуполя

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене и возвращении из российской неволи домой 160 военных, которые находились в плену еще с 2022 года, среди них - защитники Мариуполя и "Азовстали", пишет УНН.

Продолжаем возвращать домой украинцев из российской неволи. Сегодня из плена освобождены 160 военных. Все были в плену еще с 2022 года - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "среди освобожденных сегодня – военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники. Они защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях".

"Благодарю всю нашу команду, которая ежедневно работает над возвращением наших людей. Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто в неволе. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть – и военных, и гражданских", - указал Президент.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными указал, что это 76-й обмен пленными.

"Проведен очередной комбинированный обмен пленными. В результате переговорного процесса освобождены 160 украинских воинов, находившихся в неволе с 2022 года. Среди освобожденных в частности 115 защитников Мариуполя. Кроме солдат и сержантов, домой удалось вернуть 58 офицеров. Самому младшему освобожденному Защитнику исполнилось 26 лет. Самому старшему – 66", - указали в Коордштабе.

Все освобожденные, как сообщается, пройдут медицинский осмотр, получат необходимое лечение, денежные выплаты, документы, отправятся на реабилитацию для возвращения в общество после длительной изоляции в российском плену.

"За весь период своей деятельности Координационный штаб вернул из неволи 9606 военных и гражданских", - говорится в сообщении.

В Коордштабе выразили "искреннюю благодарность Соединенным Штатам Америки и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие в организации обмена". А также всем государственным структурам, организациям и специалистам, которые ежедневно работают ради возвращения наших граждан домой.

Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников Мариуполя