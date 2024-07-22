В сети появилось фото принца Джорджа: снимок сделан Кейт Миддлтон и опубликован к 11-летию сына

Британская королевская семья поздравила старшего сына Кейт Миддлтон с 11-летием. Кенсингтонский дворец опубликовал новое фото принца Джорджа - второго в очереди на престол после своего отца, принца Уэльского Уильяма. Пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

22 июля 2024 года британская королевская семья отмечает одиннадцатый день рождения принца Джорджа. Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил различные поздравления в социальных сетях. Одно из них было от его родителей: продолжая семейную традицию отмечать особые события и делиться фотографиями, сделанными семьей принцессы Уэльской, британская королевская семья опубликовала фотографию Джорджа; как указывается, снимок был сделан Кейт Миддлтон.

Поздравляем принца Джорджа сегодня с днем ​​рождения! - гласит подпись к посту, в котором можно увидеть улыбающегося мальчика, который смотрит прямо в объектив.

Дополнение

В СМИ пишут, что Кейт Миддлтон поддерживает традицию фотографировать семью, детей и мужа, уделяя внимание фотографиям, которые далеки от королевского протокола дворца. Несколько лет назад принцесса Уэльская решила сделать фотографии сама, не прибегая к помощи признанных профессионалов, при этом она позаботилась о том, чтобы главным героям было удобно и интересно.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон примет участие в параде в честь дня рождения короля Чарльза III. После того, как у Кейт Миддлтон диагностировали рак, она не принимала участия в публичных мероприятиях. Также сообщалось, что принцесса Уэльская продолжит лечение еще несколько месяцев.