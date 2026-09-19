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Трамп вновь назвал себя миротворцем и обнародовал 25 «главных достижений» за 2025–2026 годы

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Трамп обнародовал 25 достижений своей администрации за 2025–2026 годы. Среди них он назвал завершение 8 войн, введение пошлин, операции против Ирана и Венесуэлы.

Трамп вновь назвал себя миротворцем и обнародовал 25 «главных достижений» за 2025–2026 годы

Президент США Дональд Трамп опубликовал список из 25 результатов своей работы в 2025–2026 годах, которые он считает главными достижениями своего второго президентского срока. Среди них американский лидер назвал завершение 8 войн, беспрецедентное усиление границы, масштабные пошлины, операции против Ирана и Венесуэлы, а также предоставление английскому языку официального статуса в США, пишет УНН.

Детали

В своем списке Трамп утверждает, что в течение первых 12 месяцев ему удалось "завершить 8 войн" благодаря мирным соглашениям. Отдельно среди своих внешнеполитических результатов президент США назвал прекращение войны в секторе Газа.

Значительную часть списка Трамп посвятил экономике. Он назвал своим достижением введение 50% пошлин на импортные медь, алюминий и сталь и 25% пошлин на иностранные автомобили, заявив, что эти меры должны вернуть промышленное производство в США. Также президент приписал своей администрации привлечение $19,2 трлн инвестиционных обязательств и 80 исторических максимумов американского фондового рынка с момента выборов.

Войны, Иран и Мадуро

В список Трамп включил захват и привлечение к ответственности бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках операции Absolute Resolve.

Еще одним своим достижением американский президент назвал удары по ядерной инфраструктуре Ирана. По утверждению Трампа, операции Midnight Hammer и Epic Fury уничтожили возможности Тегерана по обогащению урана и не позволят Ирану получить ядерное оружие.

Среди внутриполитических результатов Трамп также назвал принятие Laken Riley Act, масштабное сокращение налогов, рекордные инвестиции в Вооруженные силы США, борьбу с нелегальной миграцией и объявление английского официальным языком Соединенных Штатов.

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Отдельным пунктом президент заявил о "самой безопасной границе в истории" и утверждает, что в течение последних 16 месяцев в США не допустили ни одного нелегального мигранта.

Опубликованный список является собственной оценкой Трампом результатов его администрации, а ряд приведенных в нем формулировок — в частности, о "8 завершенных войнах", "самой безопасной границе в истории" и полном уничтожении иранских возможностей по обогащению урана — являются утверждениями самого президента США.

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Степан Гафтко

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