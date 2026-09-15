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Виконувачка обов'язків президента Венесуели може зустрітися з Трампом у Нью-Йорку – Bloomberg

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Делсі Родрігес планує відвідати Генасамблею ООН у Нью-Йорку. Трамп і Рубіо допустили переговори з нею на тлі зближення США та Венесуели.

Виконувачка обов'язків президента Венесуели може зустрітися з Трампом у Нью-Йорку – Bloomberg
Фото: Bloomberg

Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес планує наступного тижня відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку на тлі стрімкого зближення Каракаса з Вашингтоном. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з планами, пише УНН.

Деталі

Якщо поїздка відбудеться, Родрігес стане першим главою Венесуели, який особисто відвідає Генасамблею ООН майже за 10 років. Востаннє Ніколас Мадуро приїжджав на неї у вересні 2018 року.

За даними джерел, у Нью-Йорку Родрігес планує провести низку зустрічей на високому рівні. Президент США Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо вже допустили можливість переговорів із нею.

Трамп не виключив особистої зустрічі

Можливо, можливо

– відповів Трамп, коли його запитали, чи зустрінеться він із Родрігес.

Рубіо також заявив, що в разі її приїзду така зустріч "ймовірно відбудеться". За його словами, від січня він уже кілька разів розмовляв із Родрігес.

Можливий візит відбувається на тлі різкого перезавантаження відносин між США та Венесуелою після захоплення Мадуро американськими військовими у січні. Адміністрація Трампа визнала владу Родрігес, послабила частину санкцій та почала поглиблювати економічну співпрацю з Каракасом.

1 квітня США також виключили Родрігес із санкційного списку Міністерства фінансів, усунувши одну з основних перешкод для її поїздки до Сполучених Штатів. Самі плани візиту поки офіційно не підтверджені.

Енергетична угода Венесуели зі США діятиме 25 років і передбачає видобуток 1,5 млн барелів нафти на добу – Делсі Родрігес30.08.26, 07:58 • 9919 переглядiв

Степан Гафтко

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