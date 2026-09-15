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Исполняющая обязанности президента Венесуэлы может встретиться с Трампом в Нью-Йорке — Bloomberg

Киев • УНН

 • 5208 просмотра

Дельси Родригес планирует посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Трамп и Рубио допустили переговоры с ней на фоне сближения США и Венесуэлы.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы может встретиться с Трампом в Нью-Йорке — Bloomberg
Фото: Bloomberg

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес планирует на следующей неделе посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке на фоне стремительного сближения Каракаса с Вашингтоном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами, пишет УНН.

Детали

Если поездка состоится, Родригес станет первым главой Венесуэлы, который лично посетит Генассамблею ООН почти за 10 лет. В последний раз Николас Мадуро приезжал на нее в сентябре 2018 года.

По данным источников, в Нью-Йорке Родригес планирует провести ряд встреч на высоком уровне. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже допустили возможность переговоров с ней.

Трамп не исключил личной встречи

Возможно, возможно

– ответил Трамп, когда его спросили, встретится ли он с Родригес.

Рубио также заявил, что в случае ее приезда такая встреча «вероятно состоится». По его словам, с января он уже несколько раз разговаривал с Родригес.

Возможный визит происходит на фоне резкой перезагрузки отношений между США и Венесуэлой после захвата Мадуро американскими военными в январе. Администрация Трампа признала власть Родригес, ослабила часть санкций и начала углублять экономическое сотрудничество с Каракасом.

1 апреля США также исключили Родригес из санкционного списка Министерства финансов, устранив одно из основных препятствий для ее поездки в Соединенные Штаты. Сами планы визита пока официально не подтверждены.

Энергетическое соглашение Венесуэлы с США будет действовать 25 лет и предусматривает добычу 1,5 млн баррелей нефти в сутки — Делси Родригес30.08.26, 07:58 • 9925 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
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