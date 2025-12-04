путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"

Увечері 3 грудня в кремлі путін записав інтерв'ю для індійських телеканалів Aaj Tak та India Today, а після зйомок провів окрему бесіду з їхніми телеведучими та керівництвом медіахолдингу India Today Group. російський диктатор озвучив низку заяв, що стосуються війни в Україні, повернення американського бізнесу та позиції США, пише УНН.

Деталі

Путін зазначив, що росія "хоче закінчити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України". Він також наголосив, що для Києва "найголовніше – усвідомити, що найкращим способом вирішення конфлікту є переговори".

Ключові тези диктатора

Про Трампа: путін переконаний, що Дональд Трамп прагне швидкого завершення конфлікту в Україні, "зокрема з гуманітарних міркувань".

Про анексію Криму: Він заявив, що росія не "анексувала" Крим, а "прийшла на допомогу жителям півострова" і не могла вчинити інакше, оскільки завжди захищатиме свої інтереси та людей.

Про СРСР: путін вважає виключеним і безглуздим відновлення Радянського Союзу. Розпад СРСР він пояснив "проблемами в системі", а не пошуком винних.

Про бізнес: Диктатор стверджує, що "багато американських компаній хочуть повернутися в росію".

Також путін висловив задоволення якістю роботи російської розвідки і підтвердив, що під час його зустрічей порушувалася тема можливого повернення рф до G8, проте жодних офіційних запрошень надіслано не було.

