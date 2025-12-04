путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"

$42.200.13
49.230.04
uk
16:56 • 4104 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
15:01 • 13241 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 15973 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 28119 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 17593 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 18838 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 18954 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 27625 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 45401 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36459 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3.5м/с
91%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 22779 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман4 грудня, 11:36 • 12867 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 20002 перегляди
Макрон попередив, що США можуть "зрадити" Україну - ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС12:47 • 10410 перегляди
"Після Миколая": в Укренерго дали прогноз щодо скорочення відключень13:45 • 6726 перегляди
Публікації
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 13241 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 20016 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 28120 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 38411 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 65180 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Бельгія
Чернігів
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 5360 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 22786 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 25492 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 70311 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 73212 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The New York Times
Фільм

путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"

Київ • УНН

 • 622 перегляди

володимир путін заявив, що росія хоче закінчити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України. Він також виключив відновлення СРСР та похвалив Дональда Трампа за прагнення швидкого завершення конфлікту.

путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"

Увечері 3 грудня в кремлі путін записав інтерв'ю для індійських телеканалів Aaj Tak та India Today, а після зйомок провів окрему бесіду з їхніми телеведучими та керівництвом медіахолдингу India Today Group. російський диктатор озвучив низку заяв, що стосуються війни в Україні, повернення американського бізнесу та позиції США, пише УНН.

Деталі 

Путін зазначив, що росія "хоче закінчити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України". Він також наголосив, що для Києва "найголовніше – усвідомити, що найкращим способом вирішення конфлікту є переговори".

Ключові тези диктатора

Про Трампа: путін переконаний, що Дональд Трамп прагне швидкого завершення конфлікту в Україні, "зокрема з гуманітарних міркувань".

путін летить у Нью-Делі зміцнювати стратегічний нафтовий союз з Індією на тлі санкцій США – ЗМІ03.12.25, 15:49 • 3294 перегляди

Про анексію Криму: Він заявив, що росія не "анексувала" Крим, а "прийшла на допомогу жителям півострова" і не могла вчинити інакше, оскільки завжди захищатиме свої інтереси та людей.

Про СРСР: путін вважає виключеним і безглуздим відновлення Радянського Союзу. Розпад СРСР він пояснив "проблемами в системі", а не пошуком винних.

кремль посилює свою пропаганду в Індії04.12.25, 04:24 • 4140 переглядiв

Про бізнес: Диктатор стверджує, що "багато американських компаній хочуть повернутися в росію".

Також путін висловив задоволення якістю роботи російської розвідки і підтвердив, що під час його зустрічей порушувалася тема можливого повернення рф до G8, проте жодних офіційних запрошень надіслано не було.

Індія отримає російський підводний човен за угодою на $2 млрд на тлі візиту путіна - Bloomberg04.12.25, 15:08 • 2670 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Індія
Крим
Сполучені Штати Америки
Україна