путін звинуватив Захід за війну в Україні, виключив відновлення СРСР і похвалив Трампа за "гуманізм"
Київ • УНН
володимир путін заявив, що росія хоче закінчити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України. Він також виключив відновлення СРСР та похвалив Дональда Трампа за прагнення швидкого завершення конфлікту.
Увечері 3 грудня в кремлі путін записав інтерв'ю для індійських телеканалів Aaj Tak та India Today, а після зйомок провів окрему бесіду з їхніми телеведучими та керівництвом медіахолдингу India Today Group. російський диктатор озвучив низку заяв, що стосуються війни в Україні, повернення американського бізнесу та позиції США, пише УНН.
Деталі
Путін зазначив, що росія "хоче закінчити війну, яку Захід розв'язав проти неї руками України". Він також наголосив, що для Києва "найголовніше – усвідомити, що найкращим способом вирішення конфлікту є переговори".
Ключові тези диктатора
Про Трампа: путін переконаний, що Дональд Трамп прагне швидкого завершення конфлікту в Україні, "зокрема з гуманітарних міркувань".
путін летить у Нью-Делі зміцнювати стратегічний нафтовий союз з Індією на тлі санкцій США – ЗМІ03.12.25, 15:49 • 3294 перегляди
Про анексію Криму: Він заявив, що росія не "анексувала" Крим, а "прийшла на допомогу жителям півострова" і не могла вчинити інакше, оскільки завжди захищатиме свої інтереси та людей.
Про СРСР: путін вважає виключеним і безглуздим відновлення Радянського Союзу. Розпад СРСР він пояснив "проблемами в системі", а не пошуком винних.
кремль посилює свою пропаганду в Індії04.12.25, 04:24 • 4140 переглядiв
Про бізнес: Диктатор стверджує, що "багато американських компаній хочуть повернутися в росію".
Також путін висловив задоволення якістю роботи російської розвідки і підтвердив, що під час його зустрічей порушувалася тема можливого повернення рф до G8, проте жодних офіційних запрошень надіслано не було.
Індія отримає російський підводний човен за угодою на $2 млрд на тлі візиту путіна - Bloomberg04.12.25, 15:08 • 2670 переглядiв