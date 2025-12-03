путін летить у Нью-Делі зміцнювати стратегічний нафтовий союз з Індією на тлі санкцій США – ЗМІ

російський диктатор володимир путін здійснить державний візит до Індії 4-5 грудня для переговорів із прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Зустріч відбувається на тлі того, як Індія продовжує масово закуповувати російську нафту зі знижкою, попри попередження Вашингтона, та підвищення Трампом мит на 50%. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Основна програма візиту: путін і Моді проведуть неформальну зустріч 4 грудня, а 5 грудня відбудуться основні переговори. У ході візиту заплановано підписання 10 міжурядових документів та понад 15 комерційних угод, що є демонстрацією зміцнення двосторонніх зв'язків.

Диктаторт рф супроводжуватимуть 7 міністрів та ключові фігури, зокрема голова "роснєфті" ігор сєчін та керівник пропагандистського телеканалу RT маргарита симоньян. Обидва останні візьмуть участь у церемонії запуску телеканалу RT India.

Нью-Делі виправдовує імпорт російської нафти необхідністю задоволення зростаючих енергетичних потреб 1,4-мільярдного населення, тоді як Вашингтон вважає, що ця торгівля частково допомагає москві фінансувати війну в Україні.

