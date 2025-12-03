$42.330.01
путін летить у Нью-Делі зміцнювати стратегічний нафтовий союз з Індією на тлі санкцій США – ЗМІ

Київ • УНН

 • 86 перегляди

путін здійснить державний візит до Індії 4-5 грудня для переговорів із прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Зустріч відбувається на тлі того, як Індія продовжує масово закуповувати російську нафту зі знижкою, попри попередження Вашингтона.

путін летить у Нью-Делі зміцнювати стратегічний нафтовий союз з Індією на тлі санкцій США – ЗМІ

російський диктатор володимир путін здійснить державний візит до Індії 4-5 грудня для переговорів із прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Зустріч відбувається на тлі того, як Індія продовжує масово закуповувати російську нафту зі знижкою, попри попередження Вашингтона, та підвищення Трампом мит на 50%. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Основна програма візиту: путін і Моді проведуть неформальну зустріч 4 грудня, а 5 грудня відбудуться основні переговори. У ході візиту заплановано підписання 10 міжурядових документів та понад 15 комерційних угод, що є демонстрацією зміцнення двосторонніх зв'язків.

Експорт російського палива впав до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну16.11.25, 15:42 • 6275 переглядiв

 Диктаторт рф супроводжуватимуть 7 міністрів та ключові фігури, зокрема голова "роснєфті" ігор сєчін та керівник пропагандистського телеканалу RT маргарита симоньян. Обидва останні візьмуть участь у церемонії запуску телеканалу RT India.

Нью-Делі виправдовує імпорт російської нафти необхідністю задоволення зростаючих енергетичних потреб 1,4-мільярдного населення, тоді як Вашингтон вважає, що ця торгівля частково допомагає москві фінансувати війну в Україні.

Індійські НПЗ відновили закупівлю російської нафти зі знижкою до $5 за барель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3331 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Ассошіейтед Прес
Bloomberg
Нью-Делі
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Сполучені Штати Америки
Україна