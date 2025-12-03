российский диктатор владимир путин совершит государственный визит в Индию 4-5 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди. Встреча происходит на фоне того, как Индия продолжает массово закупать российскую нефть со скидкой, несмотря на предупреждения Вашингтона, и повышение Трампом пошлин на 50%. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Основная программа визита: путин и Моди проведут неформальную встречу 4 декабря, а 5 декабря состоятся основные переговоры. В ходе визита запланировано подписание 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений, что является демонстрацией укрепления двусторонних связей.

Диктатора рф будут сопровождать 7 министров и ключевые фигуры, в частности глава "роснефти" игорь сечин и руководитель пропагандистского телеканала RT маргарита симоньян. Оба последних примут участие в церемонии запуска телеканала RT India.

Нью-Дели оправдывает импорт российской нефти необходимостью удовлетворения растущих энергетических потребностей 1,4-миллиардного населения, тогда как Вашингтон считает, что эта торговля частично помогает москве финансировать войну в Украине.

