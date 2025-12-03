$42.330.01
Путин летит в Нью-Дели укреплять стратегический нефтяной союз с Индией на фоне санкций США – СМИ

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Путин совершит государственный визит в Индию 4-5 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди. Встреча проходит на фоне того, как Индия продолжает массово закупать российскую нефть со скидкой, несмотря на предупреждения Вашингтона.

Путин летит в Нью-Дели укреплять стратегический нефтяной союз с Индией на фоне санкций США – СМИ

российский диктатор владимир путин совершит государственный визит в Индию 4-5 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди. Встреча происходит на фоне того, как Индия продолжает массово закупать российскую нефть со скидкой, несмотря на предупреждения Вашингтона, и повышение Трампом пошлин на 50%. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Основная программа визита: путин и Моди проведут неформальную встречу 4 декабря, а 5 декабря состоятся основные переговоры. В ходе визита запланировано подписание 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений, что является демонстрацией укрепления двусторонних связей.

Экспорт российского топлива упал до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину16.11.25, 15:42 • 6275 просмотров

 Диктатора рф будут сопровождать 7 министров и ключевые фигуры, в частности глава "роснефти" игорь сечин и руководитель пропагандистского телеканала RT маргарита симоньян. Оба последних примут участие в церемонии запуска телеканала RT India.

Нью-Дели оправдывает импорт российской нефти необходимостью удовлетворения растущих энергетических потребностей 1,4-миллиардного населения, тогда как Вашингтон считает, что эта торговля частично помогает москве финансировать войну в Украине.

Индийские НПЗ возобновили закупку российской нефти со скидкой до $5 за баррель - Bloomberg01.12.25, 14:20 • 3333 просмотра

Степан Гафтко

