Экспорт российского топлива упал до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину

В октябре экспорт ископаемого топлива из россии опустился до самых низких показателей за все время полномасштабной войны против Украины. Падение продолжается второй месяц подряд и может существенно ударить по экономике страны-агрессора. Об этом сообщает wiadomosci.onet, передает УНН.

Детали

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в октябре 2025 года россия экспортировала ископаемое топливо на сумму 524 млн евро в день – на 4% меньше, чем в сентябре. На этот показатель повлияли украинские атаки и международные санкции.

Крупнейшими покупателями российского топлива стали Китай (5,8 млрд евро), Индия (3,1 млрд евро) и Турция (2,7 млрд евро).

Дополнительно

США в октябре ввели санкции против "роснефти" и "лукойла", подчеркнув, что причиной является "отсутствие серьезного участия россии в мирном процессе с целью прекращения войны в Украине". Ожидается, что Китай, Турция и Индия могут сократить закупки российской нефти.

В октябре ЕС приобрел у россии ископаемого топлива на 1,1 млрд евро. Крупнейшими покупателями стали Венгрия и Словакия, импортирующие трубопроводный газ и нефть через нефтепровод "Дружба".

Франция и Бельгия закупали сжиженный природный газ на 209 млн и 158 млн евро соответственно.

Также в октябре Совет ЕС принял 19-й пакет санкций, который включает полный запрет на импорт российского СПГ с января 2027 года и дополнительные ограничения в отношении "роснефти" и "газпром нефти".

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении обратиться в суд из-за запрета на импорт российского газа. Тем временем президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО прекратить покупать российскую нефть, но разрешил Венгрии годовое исключение из этого запрета.

Напомним

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет оспаривать план ЕС по прекращению импорта российской энергетики до конца 2027 года. Орбан считает этот план нарушением европейского законодательства и попыткой обойти право вето в отношении санкций.