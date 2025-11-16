Експорт російського палива впав до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну

У жовтні експорт викопного палива з росії опустився до найнижчих показників за весь час повномасштабної війни проти України. Падіння триває другий місяць поспіль і може суттєво вдарити по економіці країни-агресора. Про це повідомляє wiadomosci.onet, передає УНН.

Деталі

За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у жовтні 2025 року росія експортувала викопне паливо на суму 524 млн євро на день - на 4% менше, ніж у вересні. На цей показник вплинули українські атаки та міжнародні санкції.

Найбільшими покупцями російського палива стали Китай (5,8 млрд євро), Індія (3,1 млрд євро) та Туреччина (2,7 млрд євро).

Додатково

США у жовтні запровадили санкції проти "роснефті" та "лукойла", підкресливши, що причиною є "відсутність серйозної участі росії в мирному процесі з метою припинення війни в Україні". Очікується, що Китай, Туреччина та Індія можуть скоротити закупівлі російської нафти.

У жовтні ЄС придбав у росії викопного палива на 1,1 млрд євро. Найбільшими покупцями стали Угорщина та Словаччина, які імпортують трубопровідний газ і нафту через нафтопровід "Дружба".

Франція та Бельгія закуповували скраплений природний газ на 209 млн та 158 млн євро відповідно.

Також у жовтні Рада ЄС ухвалила 19-й пакет санкцій, який включає повну заборону на імпорт російського СПГ з січня 2027 року та додаткові обмеження щодо "роснефті" і "газпром нафти".

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив про намір звернутися до суду через заборону на імпорт російського газу. Тим часом президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО припинити купувати російську нафту, але дозволив Угорщині річне виключення з цієї заборони.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його уряд оскаржуватиме план ЄС щодо припинення імпорту російської енергетики до кінця 2027 року. Орбан вважає цей план порушенням європейського законодавства та спробою обійти право вето щодо санкцій.