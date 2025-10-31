Технологічний прорив у нових методах лікування: дослідники успішно виготовили м'язову тканину в умовах невагомості

Вчені з ETH Zurich успішно надрукували складну м'язову тканину в умовах мікрогравітації. Відкриття дозволить проводити майбутні випробування ліків, призначених для космічних місій. Передає УНН із посиланням на ETH Zurich та Рhys.

Дослідникам з вищої технічної школи Цюриха вдалося успішно виготовити складну м'язову тканину в умовах невагомості. Щоб виростити м'язову тканину в максимально точних умовах, дослідницька група під керівництвом Парта Чансорія використовувала параболічні польоти для моделювання мікрогравітації космосу протягом короткого періоду часу.

Здоров'я людини є критичною проблемою в космічних подорожах. Під час польоту в космос організм космонавтів зазнає значних змін у умовах мікрогравітації. Вчені-розробники докладають зусиль, шукаючи реалістичні моделі для захисту фахівців, що здійснюють політ у космічному просторі.

Створення делікатних біологічних структур, таких як м'язова тканина, є значним викликом за нормальних гравітаційних умов Землі. Але в умовах мікрогравітації руйнівні сили зникають, - як виявилось, розробники здатні створювати м'язові волокна без структурного напруження у таких умовах.

Для 3D-друку у досліді була використана спеціальна речовина під назвою біочорнило, яка складається з носія, змішаного з живими клітинами.

Були певні зостереження:

Використовуючи спеціальну біо-смолу, команда виконала 3D-друк під час фаз невагомості 30 параболічних циклів.

Результати показали, що тканина, надрукована в умовах мікрогравітації, мала подібну клітинну життєздатність і кількість м'язових волокон, як і тканина, надрукована в умовах гравітації.

Крім того, розроблений процес дозволяє довгостроково зберігати біосмоли, наповнені клітинами, що ідеально підходить для майбутнього застосування в космосі.

Успішне виробництво м'язових структур в умовах мікрогравітації є значним прогресом у тканинній інженерії в космічних дослідженнях та біомедицині.

Впровадження цих методів для створення органоїдів та складних тканин людини на борту Міжнародної космічної станції, цілком ймовірне у найближчому майбутньому.

Завдяки цим "моделям органів" дослідники можуть проводити фундаментальні дослідження у космосі. Також це буде корисно для вивчення таких захворювань, як м’язова дистрофія або м’язова атрофія, спричинені невагомістю. Крім того, відкриті методи можна використовувати для перевірки ефективності терапії в системі, яка краще відображає складність людського тіла