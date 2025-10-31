$42.080.01
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
18:17 • 11026 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
17:29 • 18616 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
16:15 • 19434 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для суду
Технологічний прорив у нових методах лікування: дослідники успішно виготовили м'язову тканину в умовах невагомості

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Дослідники з ETH Zurich успішно створили складну м'язову тканину в умовах мікрогравітації, що дозволить проводити випробування ліків для космічних місій. Цей прорив у тканинній інженерії відкриває нові можливості для вивчення захворювань та тестування терапій у космосі.

Технологічний прорив у нових методах лікування: дослідники успішно виготовили м'язову тканину в умовах невагомості

Вчені з ETH Zurich успішно надрукували складну м'язову тканину в умовах мікрогравітації. Відкриття дозволить проводити майбутні випробування ліків, призначених для космічних місій. Передає УНН із посиланням на ETH Zurich та Рhys.

Деталі

Дослідникам з вищої технічної школи Цюриха вдалося успішно виготовити складну м'язову тканину в умовах невагомості. Щоб виростити м'язову тканину в максимально точних умовах, дослідницька група під керівництвом Парта Чансорія використовувала параболічні польоти для моделювання мікрогравітації космосу протягом короткого періоду часу.

Контекст

Здоров'я людини є критичною проблемою в космічних подорожах. Під час польоту в космос організм космонавтів зазнає значних змін у умовах мікрогравітації. Вчені-розробники докладають зусиль, шукаючи реалістичні моделі для захисту фахівців, що здійснюють політ у космічному просторі.  

Створення делікатних біологічних структур, таких як м'язова тканина, є значним викликом за нормальних гравітаційних умов Землі. Але в умовах мікрогравітації руйнівні сили зникають, - як виявилось, розробники здатні створювати м'язові волокна без структурного напруження у таких умовах.

Для 3D-друку у досліді була використана спеціальна речовина під назвою біочорнило, яка складається з носія, змішаного з живими клітинами.

3D-друк і стовбурові клітини відкривають новий шлях до лікування травм спинного мозку - науковці05.09.25, 10:10 • 3338 переглядiв

Були певні зостереження:

  • вага біочорнила та вбудованих клітин може призвести до руйнування або деформації структур до того, як матеріал затвердіє;
    • клітини можуть нерівномірно занурюватися в біочорнило, що призводить до менш реалістичних моделей.

      Використовуючи спеціальну біо-смолу, команда виконала 3D-друк під час фаз невагомості 30 параболічних циклів. 

      Результати показали, що тканина, надрукована в умовах мікрогравітації, мала подібну клітинну життєздатність і кількість м'язових волокон, як і тканина, надрукована в умовах гравітації.

      Крім того, розроблений процес дозволяє довгостроково зберігати біосмоли, наповнені клітинами, що ідеально підходить для майбутнього застосування в космосі.

      Перспективи у розробці нових методів лікування

      Успішне виробництво м'язових структур в умовах мікрогравітації є значним прогресом у тканинній інженерії в космічних дослідженнях та біомедицині.

      Впровадження цих методів для створення органоїдів та складних тканин людини на борту Міжнародної космічної станції, цілком ймовірне у найближчому майбутньому. 

      Завдяки цим "моделям органів" дослідники можуть проводити фундаментальні дослідження у космосі. Також це буде корисно для вивчення таких захворювань, як м’язова дистрофія або м’язова атрофія, спричинені невагомістю. Крім того, відкриті методи можна використовувати для перевірки ефективності терапії в системі, яка краще відображає складність людського тіла

      - пише Рhys.

      Нагадаємо

      Вчені Університету Міннесоти розробили 3D-друкований каркас зі стовбуровими клітинами, який відновив рухові функції у щурів з травмами спинного мозку. 

      Ігор Тележніков

      Здоров'яТехнології
