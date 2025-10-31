Технологический прорыв в новых методах лечения: исследователи успешно вырастили мышечную ткань в условиях невесомости

Ученые из ETH Zurich успешно напечатали сложную мышечную ткань в условиях микрогравитации. Открытие позволит проводить будущие испытания лекарств, предназначенных для космических миссий. Передает УНН со ссылкой на ETH Zurich и Phys.

Исследователям из высшей технической школы Цюриха удалось успешно изготовить сложную мышечную ткань в условиях невесомости. Чтобы вырастить мышечную ткань в максимально точных условиях, исследовательская группа под руководством Парта Чансория использовала параболические полеты для моделирования микрогравитации космоса в течение короткого периода времени.

Здоровье человека является критической проблемой в космических путешествиях. Во время полета в космос организм космонавтов претерпевает значительные изменения в условиях микрогравитации. Ученые-разработчики прилагают усилия, ища реалистичные модели для защиты специалистов, совершающих полет в космическом пространстве.

Создание деликатных биологических структур, таких как мышечная ткань, является значительным вызовом в нормальных гравитационных условиях Земли. Но в условиях микрогравитации разрушительные силы исчезают, - как оказалось, разработчики способны создавать мышечные волокна без структурного напряжения в таких условиях.

Для 3D-печати в опыте было использовано специальное вещество под названием биочернила, которое состоит из носителя, смешанного с живыми клетками.

Были определенные предостережения:

Используя специальную био-смолу, команда выполнила 3D-печать во время фаз невесомости 30 параболических циклов.

Результаты показали, что ткань, напечатанная в условиях микрогравитации, имела подобную клеточную жизнеспособность и количество мышечных волокон, как и ткань, напечатанная в условиях гравитации.

Кроме того, разработанный процесс позволяет долгосрочно хранить биосмолы, наполненные клетками, что идеально подходит для будущего применения в космосе.

Успешное производство мышечных структур в условиях микрогравитации является значительным прогрессом в тканевой инженерии в космических исследованиях и биомедицине.

Внедрение этих методов для создания органоидов и сложных тканей человека на борту Международной космической станции, вполне вероятно в ближайшем будущем.

Благодаря этим "моделям органов" исследователи могут проводить фундаментальные исследования в космосе. Также это будет полезно для изучения таких заболеваний, как мышечная дистрофия или мышечная атрофия, вызванные невесомостью. Кроме того, открытые методы можно использовать для проверки эффективности терапии в системе, которая лучше отражает сложность человеческого тела