Технологический прорыв в новых методах лечения: исследователи успешно вырастили мышечную ткань в условиях невесомости

ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для суда
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
На Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаум и мгновенно сбежал в Венгрию
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
В Житомирской области два автомобиля подорвались на взрывных устройствах, есть погибшие и раненые
Венесуэла запросила у россии, Китая и Ирана срочную военную поддержку на фоне возможного конфликта с США
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на Хэллоуин
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожай
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и снова
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию
Технологический прорыв в новых методах лечения: исследователи успешно вырастили мышечную ткань в условиях невесомости

Исследователи из ETH Zurich успешно создали сложную мышечную ткань в условиях микрогравитации, что позволит проводить испытания лекарств для космических миссий. Этот прорыв в тканевой инженерии открывает новые возможности для изучения заболеваний и тестирования терапий в космосе.

Технологический прорыв в новых методах лечения: исследователи успешно вырастили мышечную ткань в условиях невесомости

Ученые из ETH Zurich успешно напечатали сложную мышечную ткань в условиях микрогравитации. Открытие позволит проводить будущие испытания лекарств, предназначенных для космических миссий. Передает УНН со ссылкой на ETH Zurich и Phys.

Детали

Исследователям из высшей технической школы Цюриха удалось успешно изготовить сложную мышечную ткань в условиях невесомости. Чтобы вырастить мышечную ткань в максимально точных условиях, исследовательская группа под руководством Парта Чансория использовала параболические полеты для моделирования микрогравитации космоса в течение короткого периода времени.

Контекст

Здоровье человека является критической проблемой в космических путешествиях. Во время полета в космос организм космонавтов претерпевает значительные изменения в условиях микрогравитации. Ученые-разработчики прилагают усилия, ища реалистичные модели для защиты специалистов, совершающих полет в космическом пространстве.  

Создание деликатных биологических структур, таких как мышечная ткань, является значительным вызовом в нормальных гравитационных условиях Земли. Но в условиях микрогравитации разрушительные силы исчезают, - как оказалось, разработчики способны создавать мышечные волокна без структурного напряжения в таких условиях.

Для 3D-печати в опыте было использовано специальное вещество под названием биочернила, которое состоит из носителя, смешанного с живыми клетками.

3D-печать и стволовые клетки открывают новый путь к лечению травм спинного мозга - ученые05.09.25, 10:10 • 3338 просмотров

Были определенные предостережения:

  • вес биочернил и встроенных клеток может привести к разрушению или деформации структур до того, как материал затвердеет;
    • клетки могут неравномерно погружаться в биочернила, что приводит к менее реалистичным моделям.

      Используя специальную био-смолу, команда выполнила 3D-печать во время фаз невесомости 30 параболических циклов. 

      Результаты показали, что ткань, напечатанная в условиях микрогравитации, имела подобную клеточную жизнеспособность и количество мышечных волокон, как и ткань, напечатанная в условиях гравитации.

      Кроме того, разработанный процесс позволяет долгосрочно хранить биосмолы, наполненные клетками, что идеально подходит для будущего применения в космосе.

      Перспективы в разработке новых методов лечения

      Успешное производство мышечных структур в условиях микрогравитации является значительным прогрессом в тканевой инженерии в космических исследованиях и биомедицине.

      Внедрение этих методов для создания органоидов и сложных тканей человека на борту Международной космической станции, вполне вероятно в ближайшем будущем. 

      Благодаря этим "моделям органов" исследователи могут проводить фундаментальные исследования в космосе. Также это будет полезно для изучения таких заболеваний, как мышечная дистрофия или мышечная атрофия, вызванные невесомостью. Кроме того, открытые методы можно использовать для проверки эффективности терапии в системе, которая лучше отражает сложность человеческого тела

      - пишет Phys.

      Напомним

      Ученые Университета Миннесоты разработали 3D-печатный каркас со стволовыми клетками, который восстановил двигательные функции у крыс с травмами спинного мозга. 

      Вернулись раньше, чем ожидалось: возле станции "Академик Вернадский" заметили горбатых китов30.10.25, 19:57 • 7202 просмотра

