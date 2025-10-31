Технологический прорыв в новых методах лечения: исследователи успешно вырастили мышечную ткань в условиях невесомости
Исследователи из ETH Zurich успешно создали сложную мышечную ткань в условиях микрогравитации, что позволит проводить испытания лекарств для космических миссий. Этот прорыв в тканевой инженерии открывает новые возможности для изучения заболеваний и тестирования терапий в космосе.
Ученые из ETH Zurich успешно напечатали сложную мышечную ткань в условиях микрогравитации. Открытие позволит проводить будущие испытания лекарств, предназначенных для космических миссий. Передает УНН со ссылкой на ETH Zurich и Phys.
Детали
Исследователям из высшей технической школы Цюриха удалось успешно изготовить сложную мышечную ткань в условиях невесомости. Чтобы вырастить мышечную ткань в максимально точных условиях, исследовательская группа под руководством Парта Чансория использовала параболические полеты для моделирования микрогравитации космоса в течение короткого периода времени.
Контекст
Здоровье человека является критической проблемой в космических путешествиях. Во время полета в космос организм космонавтов претерпевает значительные изменения в условиях микрогравитации. Ученые-разработчики прилагают усилия, ища реалистичные модели для защиты специалистов, совершающих полет в космическом пространстве.
Создание деликатных биологических структур, таких как мышечная ткань, является значительным вызовом в нормальных гравитационных условиях Земли. Но в условиях микрогравитации разрушительные силы исчезают, - как оказалось, разработчики способны создавать мышечные волокна без структурного напряжения в таких условиях.
Для 3D-печати в опыте было использовано специальное вещество под названием биочернила, которое состоит из носителя, смешанного с живыми клетками.
Были определенные предостережения:
- вес биочернил и встроенных клеток может привести к разрушению или деформации структур до того, как материал затвердеет;
- клетки могут неравномерно погружаться в биочернила, что приводит к менее реалистичным моделям.
Используя специальную био-смолу, команда выполнила 3D-печать во время фаз невесомости 30 параболических циклов.
Результаты показали, что ткань, напечатанная в условиях микрогравитации, имела подобную клеточную жизнеспособность и количество мышечных волокон, как и ткань, напечатанная в условиях гравитации.
Кроме того, разработанный процесс позволяет долгосрочно хранить биосмолы, наполненные клетками, что идеально подходит для будущего применения в космосе.
Перспективы в разработке новых методов лечения
Успешное производство мышечных структур в условиях микрогравитации является значительным прогрессом в тканевой инженерии в космических исследованиях и биомедицине.
Внедрение этих методов для создания органоидов и сложных тканей человека на борту Международной космической станции, вполне вероятно в ближайшем будущем.
Благодаря этим "моделям органов" исследователи могут проводить фундаментальные исследования в космосе. Также это будет полезно для изучения таких заболеваний, как мышечная дистрофия или мышечная атрофия, вызванные невесомостью. Кроме того, открытые методы можно использовать для проверки эффективности терапии в системе, которая лучше отражает сложность человеческого тела
Ученые Университета Миннесоты разработали 3D-печатный каркас со стволовыми клетками, который восстановил двигательные функции у крыс с травмами спинного мозга.
