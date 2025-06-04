російський космічний супутник "космос" може бути протисупутниковою зброєю - ЗМІ

Найновіший російський супутник серії "космос" на низькій навколоземній орбіті перебуває поблизу поблизу неназваного урядового супутника Сполучених Штатів. Це посилює підозри щодо того, що супутники "космос" є коорбітальною протисупутниковою зброєю (ASAT), а не просто спостерігачами за сусідами, як стверджує москва, повідомляє Breaking Defense з посиланням на Космічне командування США (USSPACECOM), пише УНН.

Космічне командування США може підтвердити, що нещодавній запуск вивів російський супутник на орбіту поблизу урядового супутника США. росія продовжує досліджувати, розробляти, випробовувати та розгортати комплекс контркосмічних систем, які загрожують безпеці та стабільності області, тому, відповідно до всіх об'єктів на орбіті, USSPACECOM продовжуватиме стежити за тривожною поведінкою чи активністю, пов'язаною з цим запуском – заявив сьогодні речник SPACECOM виданню Breaking Defense.

Хоча SPACECOM не повідомив назву американського супутника, за яким ведеться спостереження, заява з'явилася після повідомлень незалежних астрономів про те, що новий космічний апарат Cosmos 2588, запущений 23 травня, був виведений на компланарну орбіту з USA 338. Експерти вважають USA 338 одним із електрооптичних шпигунських супутників серії KH NRO, відомих як сузір'я Crystal.

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NRO не надає жодної інформації про свої шпигунські супутники, окрім реєстрації їх під номером в Організації Об'єднаних Націй. Американські шпигунські супутники також публічно не перелічені в базі даних відстеження супутників SPACECOM, Space-Track.org.

Про запуск Cosmos 2588 та його орбітальні параметри вперше повідомив незалежний супутниковий трекер Барт Хендрікс на форумі NASA SpaceFlight Forum, де спостерігачі за космічними запусками та оператори телескопів спільно аналізують нові супутники.

Астроном і викладач космічної ситуаційної обізнаності в Делфтському технологічному університеті в Нідерландах Марко Лангбрук, опублікував на форумі, що новий "космос", схоже, дотримується схеми, встановленої двома попередніми "космосами", що свідчить про те, що супутники були розроблені як протикорабельні супутники (ASAT).

На відміну від американських супутників спостереження, останні три російські супутники "космос" не рухаються на орбіті, періодично зупиняючись, щоб перевірити іншого "птаха". Натомість, кожен з них знаходиться в тіні супутника уряду США, і всі вони, як вважається, діють за допомогою шпигунських супутників серії KH.

Доповнення

У квітні Європейське космічне агентство (ESA) вивело на орбіту супутник Biomass. Його головне завдання – моніторинг стану лісового покриву на Землі та оцінка його спроможності поглинати вуглекислий газ.