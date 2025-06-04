российский космический спутник "космос" может быть противоспутниковым оружием - СМИ

Новейший российский спутник серии "космос" на низкой околоземной орбите находится вблизи неназванного правительственного спутника Соединенных Штатов. Это усиливает подозрения в том, что спутники "космос" являются коорбитальным противоспутниковым оружием (ASAT), а не просто наблюдателями за соседями, как утверждает москва, сообщает Breaking Defense со ссылкой на Космическое командование США (USSPACECOM), пишет УНН.

Космическое командование США может подтвердить, что недавний запуск вывел российский спутник на орбиту вблизи правительственного спутника США. Россия продолжает исследовать, разрабатывать, испытывать и развертывать комплекс контркосмических систем, которые угрожают безопасности и стабильности области, поэтому, в соответствии со всеми объектами на орбите, USSPACECOM будет продолжать следить за тревожным поведением или активностью, связанной с этим запуском – заявил сегодня представитель SPACECOM изданию Breaking Defense.

Хотя SPACECOM не сообщил название американского спутника, за которым ведется наблюдение, заявление появилось после сообщений независимых астрономов о том, что новый космический аппарат Cosmos 2588, запущенный 23 мая, был выведен на компланарную орбиту с USA 338. Эксперты считают USA 338 одним из электрооптических шпионских спутников серии KH NRO, известных как созвездие Crystal.

Европе нужно больше инвестировать в космос для независимости от США - гендиректор ESA

NRO не предоставляет никакой информации о своих шпионских спутниках, кроме регистрации их под номером в Организации Объединенных Наций. Американские шпионские спутники также публично не перечислены в базе данных отслеживания спутников SPACECOM, Space-Track.org.

О запуске Cosmos 2588 и его орбитальных параметрах впервые сообщил независимый спутниковый трекер Барт Хендрикс на форуме NASA SpaceFlight Forum, где наблюдатели за космическими запусками и операторы телескопов совместно анализируют новые спутники.

Астроном и преподаватель космической ситуационной осведомленности в Делфтском технологическом университете в Нидерландах Марко Лангбрук, опубликовал на форуме, что новый "космос", похоже, придерживается схемы, установленной двумя предыдущими "космосами", что свидетельствует о том, что спутники были разработаны как противокорабельные спутники (ASAT).

В отличие от американских спутников наблюдения, последние три российских спутника "космос" не двигаются на орбите, периодически останавливаясь, чтобы проверить другого "птица". Вместо этого, каждый из них находится в тени спутника правительства США, и все они, как считается, действуют с помощью шпионских спутников серии KH.

Дополнение

В апреле Европейское космическое агентство (ESA) вывело на орбиту спутник Biomass. Его главная задача – мониторинг состояния лесного покрова на Земле и оценка его способности поглощать углекислый газ.