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Європейська ракета Vega C вивела на орбіту п'ять супутників: один з них для картографування CO2

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Європейська ракета Vega C успішно стартувала 25 липня з космодрому Куру, вивівши на орбіту супутник MicroCarb для картографування CO2 та чотири супутники CO3D для 3D-картографування Землі. Це п'ятий запуск Vega C та третій успішний після аномалії у грудні 2022 року.

Європейська ракета Vega C вивела на орбіту п'ять супутників: один з них для картографування CO2

Європейська ракета Vega C вивела на орбіту супутник для картографування CO2 та 4 космічні апарати для спостереження за Землею. Про це УНН повідомляє з посиланням на Space.com.

Деталі

"Ввечері 25 липня з Південної Америки успішно стартували супутник для картографування викидів вуглекислого газу та чотири космічні апарати для спостереження за Землею", - ідеться в повідомленні.

Ракета Vega C, що експлуатується французькою компанією Arianespace, стартувала з європейського космодрому в Куру, Французька Гвіана, за розкладом ввечері о 23:03 за місцевим часом (02:03 за Гринвічем 26 липня).

Місія успішна! Ракета Vega C VV27 успішно доставила 4 CO3D та MicroCarb на орбіту

- повідомили згодом у Arianespace в X.

Чотириступенева ракета Vega C заввишки 35 метрів несла на борту п'ять супутників під час місії, яку Arianespace назвала VV27.

"Одним із них був MicroCarb, проєкт, який очолює французьке космічне агентство CNES. Цей супутник вагою 180 кілограмів "призначений для картографування джерел і поглиначів вуглекислого газу (CO2) — найважливішого парникового газу  у глобальному масштабі", - написали представники CNES в описі місії.

Повідомляється, що MicroCarb зможе визначати концентрацію CO2 з точністю до однієї мільйонної частини. Супутник працюватиме на сонячно-синхронній орбіті на висоті 650 кілометрів протягом щонайменше п'яти років, якщо все піде за планом.

Інші чотири супутники становитимуть сузір'я спостереження за Землею CO3D ("Constellation Optique en 3D") від CNES. Кожен космічний апарат у квартеті важить близько 250 кг і працюватиме на сонячно-синхронній орбіті на висоті 502 км протягом щонайменше шести років, повідомляє CNES.

"Супутники, побудовані компанією Airbus, "мають унікальний оптичний прилад із просторовою роздільною здатністю приблизно 50 см у червоному, зеленому та синьому видимих діапазонах, а також у ближньому інфрачервоному", - ідеться в описі місії CNES.

Повідомляється, що після обробки на землі їхні дані дадуть 3D-карти всієї сухопутної поверхні Землі в діапазоні від -60 до +70 градусів широти.

Європейська ракета Vega C успішно повернулася в космос після дворічної перерви 06.12.24, 12:57 • 15961 перегляд

VV27 був п'ятим запуском Vega C загалом і третім з моменту аномалії у другому ступені ракети, яка призвела до збою місії у грудні 2022 року.

Останні три польоти, враховуючи сьогоднішній, були успішними. Vega C також запустила супутник спостереження Землі Sentinel-1C та космічний апарат моніторингу біомасових лісів, обидва з яких були місіями Європейського космічного агентства, у грудні 2024 року та квітні 2025 року відповідно.

Доповнення

Перший у світі фотонний квантовий комп'ютер вивели на орбіту в межах місії SpaceX Transporter 14.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новини СвітуТехнологіїПогода та довкілля
Європейське космічне агентство
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