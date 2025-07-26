Европейская ракета Vega C вывела на орбиту пять спутников: один из них для картографирования CO2

Европейская ракета Vega C вывела на орбиту спутник для картографирования CO2 и 4 космических аппарата для наблюдения за Землей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.

Детали

"Вечером 25 июля из Южной Америки успешно стартовали спутник для картографирования выбросов углекислого газа и четыре космических аппарата для наблюдения за Землей", - говорится в сообщении.

Ракета Vega C, эксплуатируемая французской компанией Arianespace, стартовала с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, по расписанию вечером в 23:03 по местному времени (02:03 по Гринвичу 26 июля).

Миссия успешна! Ракета Vega C VV27 успешно доставила 4 CO3D и MicroCarb на орбиту - сообщили впоследствии в Arianespace в X.

Четырехступенчатая ракета Vega C высотой 35 метров несла на борту пять спутников во время миссии, которую Arianespace назвала VV27.

"Одним из них был MicroCarb, проект, который возглавляет французское космическое агентство CNES. Этот спутник весом 180 килограммов "предназначен для картографирования источников и поглотителей углекислого газа (CO2) — важнейшего парникового газа в глобальном масштабе", - написали представители CNES в описании миссии.

Сообщается, что MicroCarb сможет определять концентрацию CO2 с точностью до одной миллионной части. Спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 650 километров в течение как минимум пяти лет, если все пойдет по плану.

Остальные четыре спутника составят созвездие наблюдения за Землей CO3D ("Constellation Optique en 3D") от CNES. Каждый космический аппарат в квартете весит около 250 кг и будет работать на солнечно-синхронной орбите на высоте 502 км в течение как минимум шести лет, сообщает CNES.

"Спутники, построенные компанией Airbus, "имеют уникальный оптический прибор с пространственным разрешением примерно 50 см в красном, зеленом и синем видимых диапазонах, а также в ближнем инфракрасном", - говорится в описании миссии CNES.

Сообщается, что после обработки на земле их данные дадут 3D-карты всей сухопутной поверхности Земли в диапазоне от -60 до +70 градусов широты.

Европейская ракета Vega C успешно вернулась в космос после двухлетнего перерыва

VV27 был пятым запуском Vega C в целом и третьим с момента аномалии во второй ступени ракеты, которая привела к сбою миссии в декабре 2022 года.

Последние три полета, включая сегодняшний, были успешными. Vega C также запустила спутник наблюдения Земли Sentinel-1C и космический аппарат мониторинга биомассовых лесов, оба из которых были миссиями Европейского космического агентства, в декабре 2024 года и апреле 2025 года соответственно.

Дополнение

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