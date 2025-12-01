Комісар ЄС з оборони обіцяє план щодо розвідувального супутника наступного року - Euractiv

Європейська комісія складає список супутникових послуг, готових до використання військовими силами, які будуть корисними для столиць ЄС у межах абсолютно нового супутникового угруповання блоку, повідомив Euractiv єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише УНН.

Деталі

У межах зусиль щодо зміцнення оборони блоку ЄС хоче запустити проєкт, який передбачає інвестування мільярдів євро в супутники, здатні передавати урядам зображення високої чіткості будь-якого місця на Землі з інтервалом приблизно 30 хвилин, пише видання.

"Оскільки дані георозвідки дуже потрібні, ми також розглянемо можливість, на першому етапі… використовувати комерційні дані та подивитися, як ми можемо інтегрувати національні активи, а потім паралельно побудувати цілком нову систему ЄС", - сказав Кубілюс.

Огляд необхідних вимог користувачів має бути готовий у новому році, додав колишній литовський лідер, а потім переговори також залежатимуть від того, як кошти, виділені на оборону та космос, будуть розподілені в наступному довгостроковому бюджеті ЄС.

"Держави-члени роблять запит, а ми готуємо те, що називається вимогами користувачів - що їм конкретно потрібно, - сказав він. - Це критично важливий, стратегічний проєкт".

Хоча з бюджету ЄС знадобляться мільярди, країни-члени Європейського космічного агентства (ESA), деякі з яких входять до ЄС, але також включають Швейцарію, Норвегію та Велику Британію, минулого тижня погодилися виділити 1,2 мільярда євро на ранню роботу над програмою.

Окрім систем спостереження, програма також матиме компоненти навігації та зв'язку.

Міністрам країн з ESA надано ще один рік, щоб вирішити, чи хочуть вони внести додаткове фінансування, підтвердили офіційні особи після зустрічі міністрів у Бремені, з щотижневими переговорами з технічними експертами Єврокомісії щодо остаточного проекту супутникового угруповання.

Єврокомісія вже зазначила, що хоче запустити так звану ініціативу "Космічний щит" (Space Shield) у 2026 році, яка включатиме можливості моніторингу Землі.

Визначення та розгортання

Наступним кроком для команди Кубілюса є розробка політичного мандата для мережі та визначення того, як вона буде розгортатися разом з ESA.

ЄС вже має три так звані "флагманські" космічні програми, у тому числі Galileo, найточніше у світі геонавігаційне супутникове угруповання, та Copernicus, мережу космічних апаратів спостереження за Землею та наземних станцій для моніторингу зміни клімату, що вже працюють.

Третя програма, що отримала назву IRIS², планується як надійна альтернатива мережі супутникового зв'язку Ілона Маска Starlink. Консорціум основних європейських аерокосмічних гравців зараз розробляє технічний план розгортання 282 супутників на різних орбітах. Очікується, що вони також будуть запущені на початку 2026 року.

Виступаючи в Бремені, Кубілюс заявив, що він не проти зусиль Airbus, Thales та Leonardo, які всі працюють над IRIS², об'єднати свої космічні підприємства, щоб краще конкурувати на світовому ринку супутників.

"Ми не повинні боятися розміру… саме це покращує наші конкурентні можливості", - сказав Кубілюс, додавши, що відповідальні у ЄС за питання конкуренції повинні повною мірою оцінити вплив будь-якої угоди на європейський ринок.

