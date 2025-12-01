Комісар ЄС з оборони обіцяє план щодо розвідувального супутника наступного року - Euractiv

$42.270.07
09:32 • 4838 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
09:14 • 9066 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
07:43 • 17206 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 13688 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 23483 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 35349 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 48212 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 41223 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 42401 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 39156 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 17436 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ1 грудня, 02:45 • 24901 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times1 грудня, 03:12 • 13540 перегляди
Боїв на фронті за добу поменшало: яка ситуація на напрямках - карта від ГенштабуPhoto06:15 • 11724 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 6572 перегляди
Публікації
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи09:30 • 6668 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 17206 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 23483 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 68603 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 105181 перегляди
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає10:58 • 1946 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo08:53 • 4810 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 68603 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 52694 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 69023 перегляди
Комісар ЄС з оборони обіцяє план щодо розвідувального супутника наступного року - Euractiv

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Європейська комісія розробляє список супутникових послуг для військових потреб ЄС, що будуть інтегровані в нове супутникове угруповання. Проект передбачає інвестиції в супутники для надання високоякісних зображень Землі з інтервалом 30 хвилин.

Комісар ЄС з оборони обіцяє план щодо розвідувального супутника наступного року - Euractiv

Європейська комісія складає список супутникових послуг, готових до використання військовими силами, які будуть корисними для столиць ЄС у межах абсолютно нового супутникового угруповання блоку, повідомив Euractiv єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, пише УНН.

Деталі

У межах зусиль щодо зміцнення оборони блоку ЄС хоче запустити проєкт, який передбачає інвестування мільярдів євро в супутники, здатні передавати урядам зображення високої чіткості будь-якого місця на Землі з інтервалом приблизно 30 хвилин, пише видання.

"Оскільки дані георозвідки дуже потрібні, ми також розглянемо можливість, на першому етапі… використовувати комерційні дані та подивитися, як ми можемо інтегрувати національні активи, а потім паралельно побудувати цілком нову систему ЄС", - сказав Кубілюс.

Огляд необхідних вимог користувачів має бути готовий у новому році, додав колишній литовський лідер, а потім переговори також залежатимуть від того, як кошти, виділені на оборону та космос, будуть розподілені в наступному довгостроковому бюджеті ЄС.

Європейське космічне агентство збільшує бюджет до 22,1 млрд євро для світових "космічних перегонів"27.11.25, 19:13 • 3554 перегляди

"Держави-члени роблять запит, а ми готуємо те, що називається вимогами користувачів - що їм конкретно потрібно, - сказав він. - Це критично важливий, стратегічний проєкт".

Хоча з бюджету ЄС знадобляться мільярди, країни-члени Європейського космічного агентства (ESA), деякі з яких входять до ЄС, але також включають Швейцарію, Норвегію та Велику Британію, минулого тижня погодилися виділити 1,2 мільярда євро на ранню роботу над програмою.

Окрім систем спостереження, програма також матиме компоненти навігації та зв'язку.

Міністрам країн з ESA надано ще один рік, щоб вирішити, чи хочуть вони внести додаткове фінансування, підтвердили офіційні особи після зустрічі міністрів у Бремені, з щотижневими переговорами з технічними експертами Єврокомісії щодо остаточного проекту супутникового угруповання.

Єврокомісія вже зазначила, що хоче запустити так звану ініціативу "Космічний щит" (Space Shield) у 2026 році, яка включатиме можливості моніторингу Землі.

Визначення та розгортання

Наступним кроком для команди Кубілюса є розробка політичного мандата для мережі та визначення того, як вона буде розгортатися разом з ESA.

ЄС вже має три так звані "флагманські" космічні програми, у тому числі Galileo, найточніше у світі геонавігаційне супутникове угруповання, та Copernicus, мережу космічних апаратів спостереження за Землею та наземних станцій для моніторингу зміни клімату, що вже працюють.

Третя програма, що отримала назву IRIS², планується як надійна альтернатива мережі супутникового зв'язку Ілона Маска Starlink. Консорціум основних європейських аерокосмічних гравців зараз розробляє технічний план розгортання 282 супутників на різних орбітах. Очікується, що вони також будуть запущені на початку 2026 року.

Виступаючи в Бремені, Кубілюс заявив, що він не проти зусиль Airbus, Thales та Leonardo, які всі працюють над IRIS², об'єднати свої космічні підприємства, щоб краще конкурувати на світовому ринку супутників.

"Ми не повинні боятися розміру… саме це покращує наші конкурентні можливості", - сказав Кубілюс, додавши, що відповідальні у ЄС за питання конкуренції повинні повною мірою оцінити вплив будь-якої угоди на європейський ринок.

Європейське космічне агентство планує зайнятися військовими супутниками29.10.25, 13:16 • 3160 переглядiв

Юлія Шрамко

Техніка
Державний бюджет
Андрюс Кубілюс
Starlink
Європейське космічне агентство
Airbus
Європейська комісія
Швейцарія
Європейський Союз
Ілон Маск
Норвегія
Велика Британія