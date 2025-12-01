Комиссар ЕС по обороне обещает план по разведывательному спутнику в следующем году - Euractiv

$42.270.07
48.890.02
ukenru
09:32 • 5514 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 10252 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 18295 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 14267 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 24282 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 35571 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 48470 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41350 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 42552 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 39292 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.2м/с
84%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ1 декабря, 02:45 • 25364 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times1 декабря, 03:12 • 13991 просмотра
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto06:15 • 12172 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 5182 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 7864 просмотра
публикации
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 7918 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 18288 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 24275 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69168 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 105564 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Париж
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 2474 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 5232 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 69172 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 52890 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 69223 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
Фокс Ньюс

Комиссар ЕС по обороне обещает план по разведывательному спутнику в следующем году - Euractiv

Киев • УНН

 • 544 просмотра

Европейская комиссия разрабатывает список спутниковых услуг для военных нужд ЕС, которые будут интегрированы в новую спутниковую группировку. Проект предусматривает инвестиции в спутники для предоставления высококачественных изображений Земли с интервалом 30 минут.

Комиссар ЕС по обороне обещает план по разведывательному спутнику в следующем году - Euractiv

Европейская комиссия составляет список спутниковых услуг, готовых к использованию военными силами, которые будут полезны для столиц ЕС в рамках совершенно новой спутниковой группировки блока, сообщил Euractiv еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет УНН.

Подробности

В рамках усилий по укреплению обороны блока ЕС хочет запустить проект, предусматривающий инвестирование миллиардов евро в спутники, способные передавать правительствам изображения высокой четкости любого места на Земле с интервалом примерно 30 минут, пишет издание.

"Поскольку данные георазведки очень нужны, мы также рассмотрим возможность, на первом этапе… использовать коммерческие данные и посмотреть, как мы можем интегрировать национальные активы, а затем параллельно построить совершенно новую систему ЕС", - сказал Кубилюс.

Обзор необходимых требований пользователей должен быть готов в новом году, добавил бывший литовский лидер, а затем переговоры также будут зависеть от того, как средства, выделенные на оборону и космос, будут распределены в следующем долгосрочном бюджете ЕС.

Европейское космическое агентство увеличивает бюджет до 22,1 млрд евро для мировых "космических гонок"27.11.25, 19:13 • 3557 просмотров

"Государства-члены делают запрос, а мы готовим то, что называется требованиями пользователей - что им конкретно нужно, - сказал он. - Это критически важный, стратегический проект".

Хотя из бюджета ЕС понадобятся миллиарды, страны-члены Европейского космического агентства (ESA), некоторые из которых входят в ЕС, но также включают Швейцарию, Норвегию и Великобританию, на прошлой неделе согласились выделить 1,2 миллиарда евро на раннюю работу над программой.

Помимо систем наблюдения, программа также будет иметь компоненты навигации и связи.

Министрам стран из ESA предоставлен еще один год, чтобы решить, хотят ли они внести дополнительное финансирование, подтвердили официальные лица после встречи министров в Бремене, с еженедельными переговорами с техническими экспертами Еврокомиссии относительно окончательного проекта спутниковой группировки.

Еврокомиссия уже отметила, что хочет запустить так называемую инициативу "Космический щит" (Space Shield) в 2026 году, которая будет включать возможности мониторинга Земли.

Определение и развертывание

Следующим шагом для команды Кубилюса является разработка политического мандата для сети и определение того, как она будет развертываться вместе с ESA.

ЕС уже имеет три так называемые "флагманские" космические программы, в том числе Galileo, самую точную в мире геонавигационную спутниковую группировку, и Copernicus, сеть космических аппаратов наблюдения за Землей и наземных станций для мониторинга изменения климата, уже работающие.

Третья программа, получившая название IRIS², планируется как надежная альтернатива сети спутниковой связи Илона Маска Starlink. Консорциум основных европейских аэрокосмических игроков сейчас разрабатывает технический план развертывания 282 спутников на различных орбитах. Ожидается, что они также будут запущены в начале 2026 года.

Выступая в Бремене, Кубилюс заявил, что он не против усилий Airbus, Thales и Leonardo, которые все работают над IRIS², объединить свои космические предприятия, чтобы лучше конкурировать на мировом рынке спутников.

"Мы не должны бояться размера… именно это улучшает наши конкурентные возможности", - сказал Кубилюс, добавив, что ответственные в ЕС за вопросы конкуренции должны в полной мере оценить влияние любого соглашения на европейский рынок.

Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками29.10.25, 13:16 • 3164 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаТехнологии
Техника
Государственный бюджет
Андрюс Кубилиус
Старлинк
Европейское космическое агентство
Airbus
Европейская комиссия
Швейцария
Европейский Союз
Илон Маск
Норвегия
Великобритания