Комиссар ЕС по обороне обещает план по разведывательному спутнику в следующем году - Euractiv

Европейская комиссия составляет список спутниковых услуг, готовых к использованию военными силами, которые будут полезны для столиц ЕС в рамках совершенно новой спутниковой группировки блока, сообщил Euractiv еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет УНН.

Подробности

В рамках усилий по укреплению обороны блока ЕС хочет запустить проект, предусматривающий инвестирование миллиардов евро в спутники, способные передавать правительствам изображения высокой четкости любого места на Земле с интервалом примерно 30 минут, пишет издание.

"Поскольку данные георазведки очень нужны, мы также рассмотрим возможность, на первом этапе… использовать коммерческие данные и посмотреть, как мы можем интегрировать национальные активы, а затем параллельно построить совершенно новую систему ЕС", - сказал Кубилюс.

Обзор необходимых требований пользователей должен быть готов в новом году, добавил бывший литовский лидер, а затем переговоры также будут зависеть от того, как средства, выделенные на оборону и космос, будут распределены в следующем долгосрочном бюджете ЕС.

Европейское космическое агентство увеличивает бюджет до 22,1 млрд евро для мировых "космических гонок"

"Государства-члены делают запрос, а мы готовим то, что называется требованиями пользователей - что им конкретно нужно, - сказал он. - Это критически важный, стратегический проект".

Хотя из бюджета ЕС понадобятся миллиарды, страны-члены Европейского космического агентства (ESA), некоторые из которых входят в ЕС, но также включают Швейцарию, Норвегию и Великобританию, на прошлой неделе согласились выделить 1,2 миллиарда евро на раннюю работу над программой.

Помимо систем наблюдения, программа также будет иметь компоненты навигации и связи.

Министрам стран из ESA предоставлен еще один год, чтобы решить, хотят ли они внести дополнительное финансирование, подтвердили официальные лица после встречи министров в Бремене, с еженедельными переговорами с техническими экспертами Еврокомиссии относительно окончательного проекта спутниковой группировки.

Еврокомиссия уже отметила, что хочет запустить так называемую инициативу "Космический щит" (Space Shield) в 2026 году, которая будет включать возможности мониторинга Земли.

Определение и развертывание

Следующим шагом для команды Кубилюса является разработка политического мандата для сети и определение того, как она будет развертываться вместе с ESA.

ЕС уже имеет три так называемые "флагманские" космические программы, в том числе Galileo, самую точную в мире геонавигационную спутниковую группировку, и Copernicus, сеть космических аппаратов наблюдения за Землей и наземных станций для мониторинга изменения климата, уже работающие.

Третья программа, получившая название IRIS², планируется как надежная альтернатива сети спутниковой связи Илона Маска Starlink. Консорциум основных европейских аэрокосмических игроков сейчас разрабатывает технический план развертывания 282 спутников на различных орбитах. Ожидается, что они также будут запущены в начале 2026 года.

Выступая в Бремене, Кубилюс заявил, что он не против усилий Airbus, Thales и Leonardo, которые все работают над IRIS², объединить свои космические предприятия, чтобы лучше конкурировать на мировом рынке спутников.

"Мы не должны бояться размера… именно это улучшает наши конкурентные возможности", - сказал Кубилюс, добавив, что ответственные в ЕС за вопросы конкуренции должны в полной мере оценить влияние любого соглашения на европейский рынок.

Европейское космическое агентство планирует заняться военными спутниками