Астероїд розміром з хмарочос пролетить повз Землю цього тижня: за ним можна спостерігати онлайн

Цього тижня повз Землю пролетить астероїд розміром з хмарочос, ще недавно вважалося, що у нього невелика ймовірність зіткнутися з нашою планетою у 2089 році. Проте зараз науковці вже не вважають, що астероїд вдарить, а побачити його проліт можна буде у прямій трансляції. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

Деталі

Протягом найближчих днів астрономи та всі охочі зможуть спостерігати за астероїдом 2025 FA22, який пролетить відносно близько до Землі. Його розміри становлять від 130 до 290 метрів, а це означає, що за своєю величиною він майже такий, як хмарочос. Космічний гість пролетить на відстані близько 835 тисяч кілометрів від Землі – це більш ніж удвічі далі, ніж Місяць.

Не дивлячись на те, що астероїд пролетить на відносно безпечній відстані, його швидкість вражаюча – приблизно 38,6 тисячі кілометрів на годину. Якби він таки зіткнувся із Землею, наслідки могли б бути катастрофічними: енергія удару могла б знищити мегаполіс.

Астероїд відкрили у березні 2025 року завдяки телескопу Pan-STARRS 2 на Гаваях, астрономи вважали, що існує невелика (0,01% – для астрономів це вважається досить великою) ймовірність зіткнення з Землею у вересні 2089 року. Саме тоді об’єкт очолив список потенційних загроз Європейського космічного агентства. Але пізніше ризик зіткнення повністю відкинули, адже астрономи перерахували його траєкторію та виключили таку можливість удару об Землю. У травні 2025 року астероїд офіційно вилучили зі списку ризиків ESA.

Цьогорічний проліт 2025 FA22 можна буде побачити у прямому ефірі завдяки проєкту "Віртуальний телескоп". Трансляція розпочнеться в ніч на 18 вересня о 23:00 EDT (06:00 18 вересня за Києвом) з обсерваторії в Манчіано, яка знаходиться в Італії. За ясного неба астероїд стане достатньо яскравим, аби його помітити навіть у побутові телескопи чи потужні біноклі.

Окрім спостереження, науковці використають цю подію для збору нових даних. Зокрема, радіолокаційний телескоп NASA Goldstone у Каліфорнії допоможе визначити розміри, форму й поверхневі особливості астероїда. А Міжнародна мережа попередження про астероїди (IAWN) проведе навчання з відпрацювання сценарію відхилення астероїда, ніби він і справді мав би зіткнутися із Землею в майбутньому. Таким чином астрономи проведуть "тренування" перед реальною загрозою на майбутнє.

