Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Загадковий промінь світла в небі над Україною: астроном пояснив, що це було

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Небосхил України осяяв дивний промінь світла. Це було наслідком скидання палива з верхнього блоку китайської ракети CZ-8A.

Загадковий промінь світла в небі над Україною: астроном пояснив, що це було

У ніч на 26 серпня небосхил України осяяв дивний промінь світла, який помітили в Україні та закордоном. Це було наслідком скидання палива з верхнього блоку китайської ракети CZ-8A, запущеної 25 сепрня о 22:08 за київським часом з Центру запуску супутників у Китаї. Таку версію підтвердив астроном, який коментує запуски Джонатан МакДауелл, передає УНН.

Деталі

Телеграм-канал про космос Alpha Centauri повідомляв спочатку, що це міг бути болід, проте згодом спростував це припущення й вказав, що це все ж була китайська ракета CZ-8A.

Невідоме явище зафіксували вночі у небі над Україною26.08.25, 09:39 • 54734 перегляди

Ймовірно, форма певною мірою залежить від конструкції вентиляційної системи.

Астроном МакДауелл також повідомив про версію з китайською ракетою. Він розповів, що явище, яке спостерігалося не лише в Україні, було наслідком скидання палива з верхнього блоку CZ-8A, запущеного о 19:08 UTC, спостерігався з Німеччини о 20:38 UTC (22:38 CEST).

Деякі коментатори висловили сумніви під дописом астронома, що це може бути скидання палива, адже струмінь надто прямий. Проте МакДауелл пояснив, що це може бути спричинено через особливість будови системи вентиляції.

25 серпня 2025 року о 19:08 UTC (26 серпня о 22:08 за київським часом) відбувся запуск CZ-8A з комерційного космодрому LС-1 у Веньчані, провінція Хайнань, Китай. Згідно з офіційними джерелами, супутники успішно вийшли на задану орбіту.

Ракета доставила на орбіту 9 супутників звязку серії SatNet LEO Group 10 для китайської державної інтернет-констеляції.

Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки29.01.25, 19:50 • 32791 перегляд

Анна Мурашко

