Загадочный луч света в небе над Украиной: астроном объяснил, что это было
Киев • УНН
Небосклон Украины озарил странный луч света. Это было следствием сброса топлива с верхнего блока китайской ракеты CZ-8A.
В ночь на 26 августа небосклон Украины озарил странный луч света, который заметили в Украине и за рубежом. Это было следствием сброса топлива с верхнего блока китайской ракеты CZ-8A, запущенной 25 сентября в 22:08 по киевскому времени из Центра запуска спутников в Китае. Такую версию подтвердил астроном, комментирующий запуски Джонатан МакДауэлл, передает УНН.
Детали
Телеграм-канал о космосе Alpha Centauri сообщал сначала, что это мог быть болид, однако впоследствии опроверг это предположение и указал, что это все же была китайская ракета CZ-8A.
Вероятно, форма в определенной степени зависит от конструкции вентиляционной системы.
Астроном МакДауэлл также сообщил о версии с китайской ракетой. Он рассказал, что явление, которое наблюдалось не только в Украине, было следствием сброса топлива с верхнего блока CZ-8A, запущенного в 19:08 UTC, наблюдалось из Германии в 20:38 UTC (22:38 CEST).
Некоторые комментаторы выразили сомнения под сообщением астронома, что это может быть сброс топлива, ведь струя слишком прямая. Однако МакДауэлл объяснил, что это может быть вызвано особенностью строения системы вентиляции.
25 августа 2025 года в 19:08 UTC (26 августа в 22:08 по киевскому времени) состоялся запуск CZ-8A с коммерческого космодрома LC-1 в Вэньчане, провинция Хайнань, Китай. Согласно официальным источникам, спутники успешно вышли на заданную орбиту.
Ракета доставила на орбиту 9 спутников связи серии SatNet LEO Group 10 для китайской государственной интернет-констелляции.
