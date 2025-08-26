$41.430.15
48.470.56
ukenru
10:16 • 18982 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34 • 8434 просмотра
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32 • 14590 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23 • 10854 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 79863 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 45695 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 49017 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 165952 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 93517 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 79886 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"26 августа, 04:58
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06
Загадочный луч света в небе над Украиной: астроном объяснил, что это было

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Небосклон Украины озарил странный луч света. Это было следствием сброса топлива с верхнего блока китайской ракеты CZ-8A.

Загадочный луч света в небе над Украиной: астроном объяснил, что это было

В ночь на 26 августа небосклон Украины озарил странный луч света, который заметили в Украине и за рубежом. Это было следствием сброса топлива с верхнего блока китайской ракеты CZ-8A, запущенной 25 сентября в 22:08 по киевскому времени из Центра запуска спутников в Китае. Такую версию подтвердил астроном, комментирующий запуски Джонатан МакДауэлл, передает УНН.

Детали

Телеграм-канал о космосе Alpha Centauri сообщал сначала, что это мог быть болид, однако впоследствии опроверг это предположение и указал, что это все же была китайская ракета CZ-8A.

Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над Украиной26.08.2025, 09:39 • 54454 просмотра

Вероятно, форма в определенной степени зависит от конструкции вентиляционной системы.

Астроном МакДауэлл также сообщил о версии с китайской ракетой. Он рассказал, что явление, которое наблюдалось не только в Украине, было следствием сброса топлива с верхнего блока CZ-8A, запущенного в 19:08 UTC, наблюдалось из Германии в 20:38 UTC (22:38 CEST).

Некоторые комментаторы выразили сомнения под сообщением астронома, что это может быть сброс топлива, ведь струя слишком прямая. Однако МакДауэлл объяснил, что это может быть вызвано особенностью строения системы вентиляции.

25 августа 2025 года в 19:08 UTC (26 августа в 22:08 по киевскому времени) состоялся запуск CZ-8A с коммерческого космодрома LC-1 в Вэньчане, провинция Хайнань, Китай. Согласно официальным источникам, спутники успешно вышли на заданную орбиту.

Ракета доставила на орбиту 9 спутников связи серии SatNet LEO Group 10 для китайской государственной интернет-констелляции.

Большой астероид может столкнуться с Землей в 2032 году: ученые оценили уровень опасности29.01.2025, 19:50 • 32791 просмотр

Анна Мурашко

