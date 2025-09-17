Астероид размером с небоскреб пролетит мимо Земли на этой неделе: за ним можно наблюдать онлайн

На этой неделе мимо Земли пролетит астероид размером с небоскреб, еще недавно считалось, что у него небольшая вероятность столкнуться с нашей планетой в 2089 году. Однако сейчас ученые уже не считают, что астероид ударит, а увидеть его пролет можно будет в прямой трансляции. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

Детали

В течение ближайших дней астрономы и все желающие смогут наблюдать за астероидом 2025 FA22, который пролетит относительно близко к Земле. Его размеры составляют от 130 до 290 метров, а это означает, что по своей величине он почти такой, как небоскреб. Космический гость пролетит на расстоянии около 835 тысяч километров от Земли – это более чем вдвое дальше, чем Луна.

Несмотря на то, что астероид пролетит на относительно безопасном расстоянии, его скорость впечатляющая – примерно 38,6 тысячи километров в час. Если бы он все-таки столкнулся с Землей, последствия могли бы быть катастрофическими: энергия удара могла бы уничтожить мегаполис.

Астероид открыли в марте 2025 года благодаря телескопу Pan-STARRS 2 на Гавайях, астрономы считали, что существует небольшая (0,01% – для астрономов это считается довольно большой) вероятность столкновения с Землей в сентябре 2089 года. Именно тогда объект возглавил список потенциальных угроз Европейского космического агентства. Но позже риск столкновения полностью отбросили, ведь астрономы пересчитали его траекторию и исключили такую возможность удара о Землю. В мае 2025 года астероид официально изъяли из списка рисков ESA.

Нынешний пролет 2025 FA22 можно будет увидеть в прямом эфире благодаря проекту "Виртуальный телескоп". Трансляция начнется в ночь на 18 сентября в 23:00 EDT (06:00 18 сентября по Киеву) из обсерватории в Манчиано, которая находится в Италии. При ясном небе астероид станет достаточно ярким, чтобы его заметить даже в бытовые телескопы или мощные бинокли.

Помимо наблюдения, ученые используют это событие для сбора новых данных. В частности, радиолокационный телескоп NASA Goldstone в Калифорнии поможет определить размеры, форму и поверхностные особенности астероида. А Международная сеть предупреждения об астероидах (IAWN) проведет обучение по отработке сценария отклонения астероида, как будто он и вправду должен был столкнуться с Землей в будущем. Таким образом астрономы проведут "тренировку" перед реальной угрозой на будущее.

