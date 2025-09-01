Ученые выяснили, что Земля имеет скрытый временной лимит

Новаторское международное исследование показало, что геологическая шкала времени Земли, которую когда-то считали хаотичной последовательностью массовых вымираний, эволюционных скачков и климатических потрясений, на самом деле соответствует четко структурированной схеме. Вместо того, чтобы быть разбросанными случайным образом, границы, разделяющие эпохи, периоды и эры планеты, формируются глубоко укоренившимся ритмом, который охватывает сотни миллионов лет, пишет УНН со ссылкой на Daily Galaxy.

В течение десятилетий ученые считали, что основные события планеты – массовые вымирания, эволюционные взрывы и глобальные климатические изменения – происходили спорадически. Теперь исследователи говорят, что эта точка зрения была неполной. Исследование, опубликованное в Earth and Planetary Science Letters под руководством профессора Андрея Спиридонова из Вильнюсского университета, выявляет, что глубокая история Земли соответствует точной математической схеме, структурированной не случайно, а путем кластеризации в течение огромных промежутков времени.

Геологические шкалы времени могут выглядеть как аккуратные временные шкалы в учебниках, но их границы рассказывают гораздо более хаотичную историю. Наши результаты показывают, что то, что казалось неравномерным шумом, на самом деле является ключом к пониманию того, как меняется наша планета, и насколько далеко могут зайти эти изменения - объясняет Спиридонов.

Исследовательская группа изучила несколько геологических временных линий, включая Международную геохронологическую карту и шкалы на основе ископаемых, которые опираются на такие виды, как граптолиты, аммоноиды и конодонты. Используя эти записи, они определили четкие группы, когда возникали геологические временные границы. Вместо того, чтобы быть равномерно расположенными, эти границы появлялись в плотно упакованных кластерах, за которыми следовали длительные периоды относительной тишины.

За этими кластерами стоит концепция, известная как мультифракталы - математические структуры, где узоры повторяются в разных временных масштабах. Исследователи обнаружили, что интервалы между ключевыми событиями в истории Земли подчиняются этой логике.

Интервалы между ключевыми событиями в истории Земли, от массовых вымираний до эволюционных взрывов, разбросаны не совсем равномерно. Они следуют мультифрактальной логике, которая показывает, как изменчивость каскадно распространяется во времени - говорит Спиридонов.

Чтобы объяснить эту закономерность, команда разработала сложный мультифрактально-пуассоновский процесс – новую модель, которая предполагает, что основные события вложены друг в друга в многослойной иерархии. Меньшие нарушения находятся внутри больших, и процесс распространяется на геологическое время. Это означает, что даже самые экстремальные изменения планеты могут быть частью более широкой, предсказуемой системы.

Эти структуры оставались скрытыми от глаз в значительной степени из-за огромных временных рамок. Закономерности, разворачивающиеся в течение сотен миллионов - или даже миллиардов - лет, легко не заметить без больших наборов данных и точного моделирования.

Понимание "внешней временной шкалы" Земли

Одним из самых далекоидущих открытий исследования является определение внешней временной шкалы - предела того, насколько изменчивость Земли может быть замечена в течение заданного промежутка времени. По словам исследователей, этот порог составляет как минимум 500 миллионов лет, а в идеале - около миллиарда лет. Это диапазон, необходимый для охвата полного спектра поведения планеты, от длительного покоя до внезапного хаоса.

Если мы хотим понять весь спектр поведения Земли, будь то периоды покоя или внезапные глобальные потрясения, нам нужны геологические записи, охватывающие как минимум полмиллиарда лет. А в идеале - миллиард - подчеркивает Спиридонов.

Это понимание также объясняет, почему краткосрочные модели часто не учитывают масштабные изменения. Без миллиардной призмы исследователи могут недооценивать крайности - как стабильные, так и разрушительные - которые сформировали поверхность Земли и жизнь.

Вместо того, чтобы сосредоточиваться исключительно на отдельных событиях, таких как удары астероидов или вулканические зимы, исследование переосмысливает их в более широком структурном контексте. История Земли не только отмечена аномалиями - она обусловлена долгосрочными циклами трансформации, которые оставляют после себя измеримые закономерности.

Это более глубокое понимание может улучшить будущие модели климата и планетарной системы. Распознавая встроенную структуру прошлых потрясений, ученые могут быть лучше подготовлены к прогнозированию того, какие планетарные изменения ждут нас впереди.

