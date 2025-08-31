Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення
Київ • УНН
У ніч з 7 на 8 вересня відбудеться місячне затемнення, під час якого супутник Землі стане червоним, а поруч з ним буде видно Сатурн. Повна фаза затемнення розпочнеться о 20:30 за Києвом і триватиме до 21:52.
У ніч з 7 на 8 вересня жителі Землі зможуть побачити місячне затемнення. Супутник нашої планет стане червоним, а поруч із ним розташується яскравий зореподібний об’єкт - планета Сатурн. Про це повідомляє УНН з посиланням на universemagazine.com.
Деталі
Цю повню часто називають Кукурудзяною - особливою вона буде через червоний відтінок Місяця.
Земля опиниться між Сонцем та власним супутником, а тінь нашої планети падатиме на Місяць. В цьому випадку Місяць набуває темно-багряного кольору.
Точний момент настання Кукурудзяної повні - 19:08 за Гринвічем. За київським часом напівтіньова фаза розпочнеться о 18:28. Його можна буде побачити за допомогою спеціальних приладів - водночас, не всі в Україні це зможуть зробити.
Сонце у Києві зайде тільки за 4 хвилини після цього, тож усе розпочнеться на світлому небі.
Повна фаза затемнення розпочнеться о 20:30 за київським часом і триватиме до 21:52. Максимум - о 21:11. В цей час вже на всій території України буде достатньо темно, тож не всі зможуть побачити це унікальне явище.
