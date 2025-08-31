Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 22824 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 57344 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 78470 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 94440 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 110050 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 253375 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 111901 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85452 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99459 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 322152 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+29°
2м/с
30%
745мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 17046 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 15709 перегляди
Сі Цзіньпін зустрівся з лідером Азербайджану Алієвим в рамках саміту ШОС31 серпня, 06:52 • 5554 перегляди
Чорноморськ та околиці знеструмлені після атаки безпілотників ворога - звіт одеської ОВА31 серпня, 07:00 • 4044 перегляди
Над волгоградською та ростовською областю росії перехоплювали дрони, ще декілька БпЛА завітали у інші частини рф31 серпня, 07:27 • 4444 перегляди
В США зростає напруга між директоркою Національної розвідки та керівництвом ЦРУ - ЗМІ31 серпня, 07:48 • 7008 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo31 серпня, 10:07 • 11103 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 98289 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 228256 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 229985 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 322152 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 270576 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Нарендра Моді
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Донецька область
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 107979 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 240695 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263995 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 261228 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 241157 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Ракетна система С-400
Bild
The New York Times
Мі-8

Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У ніч з 7 на 8 вересня відбудеться місячне затемнення, під час якого супутник Землі стане червоним, а поруч з ним буде видно Сатурн. Повна фаза затемнення розпочнеться о 20:30 за Києвом і триватиме до 21:52.

Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення

У ніч з 7 на 8 вересня жителі Землі зможуть побачити місячне затемнення. Супутник нашої планет стане червоним, а поруч із ним розташується яскравий зореподібний об’єкт - планета Сатурн. Про це повідомляє УНН з посиланням на universemagazine.com.

Деталі

Цю повню часто називають Кукурудзяною - особливою вона буде через червоний відтінок Місяця.

Земля опиниться між Сонцем та власним супутником, а тінь нашої планети падатиме на Місяць. В цьому випадку Місяць набуває темно-багряного кольору.

Точний момент настання Кукурудзяної повні - 19:08 за Гринвічем. За київським часом напівтіньова фаза розпочнеться о 18:28. Його можна буде побачити за допомогою спеціальних приладів - водночас, не всі в Україні це зможуть зробити.

Сонце у Києві зайде тільки за 4 хвилини після цього, тож усе розпочнеться на світлому небі.

Повна фаза затемнення розпочнеться о 20:30 за київським часом і триватиме до 21:52. Максимум - о 21:11. В цей час вже на всій території України буде достатньо темно, тож не всі зможуть побачити це унікальне явище.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що астероїд, відомий як 2024 YR4, омине Землю, але цілком імовірно зіткнеться з Місяцем наприкінці 2032 року.

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Україна
Київ