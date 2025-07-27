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Астероїд 2024 YR4 омине Землю, але може зіткнутися з Місяцем: названо терміни і загрози для планети

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Астероїд 2024 YR4, виявлений наприкінці 2024 року, не загрожує Землі, але має 1,7% ймовірності зіткнення з Місяцем у 2032 році. Це зіткнення може створити кратер до 1 кілометра та спричинити метеоритний дощ на Землі.

Астероїд 2024 YR4 омине Землю, але може зіткнутися з Місяцем: названо терміни і загрози для планети

Астероїд, відомий як 2024 YR4, омине Землю, але цілком імовірно зіткнеться з Місяцем наприкінці 2032 року. Про це пише CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що виявлений наприкінці 2024 року астероїд розміром з будівлю спочатку розгнлядався як потенційний об'єкт, який може вразити нашу планету.

Така вірогідність розцінювалася в 3,1% у лютому - шанси, які зробили його найризикованішим астероїдом, який коли-небудь спостерігався

- пише видання.

Вказується, що ймовірне зіткнення 2024 YR4 з Місяцем може стати найпотужнішим ударом за останні 5 тисяч років.

"Астероїди, такі як 2024 YR4, який після відкриття розмовно назвали "вбивцею міст", можуть спричинити регіональні спустошення, якщо зіткнуться з нашою планетою. У разі зіткнення з Місяцем може утворитися кратер діаметром до 1 кілометра, при цьому до 100 мільйонів кілограмів пилу та уламків здіймуться в космос. Хоча Землі не загрожує удар уламків, частина дрібного місячного пилу може дістатися атмосфери планети - і спричинити метеоритний дощ, видимий неозброєним оком", - йдеться у статті.

Довідково

У лютому NASA підтвердила, що астероїд 2024 YR4 не загрожує Землі у найближчі 100 років. Існує лише 1,7% ймовірності його зіткнення з Місяцем.

Раніше NASA знизило ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою до 0,28%.

Нагадаємо

NASA готується запустити Arcstone, інноваційний космічний інструмент, що буде використовувати світло, відбите від Місяця, для калібрування датчиків спостереження Землі. Це дозволить проводити більш надійні та універсальні вимірювання.

За крок до супутника Марса: астероїдна місія Hera вперше використана за межами Землі та Місяця13.03.25, 18:54 • 16430 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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