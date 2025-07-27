Астероїд 2024 YR4 омине Землю, але може зіткнутися з Місяцем: названо терміни і загрози для планети

Астероїд, відомий як 2024 YR4, омине Землю, але цілком імовірно зіткнеться з Місяцем наприкінці 2032 року. Про це пише CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що виявлений наприкінці 2024 року астероїд розміром з будівлю спочатку розгнлядався як потенційний об'єкт, який може вразити нашу планету.

Така вірогідність розцінювалася в 3,1% у лютому - шанси, які зробили його найризикованішим астероїдом, який коли-небудь спостерігався - пише видання.

Вказується, що ймовірне зіткнення 2024 YR4 з Місяцем може стати найпотужнішим ударом за останні 5 тисяч років.

"Астероїди, такі як 2024 YR4, який після відкриття розмовно назвали "вбивцею міст", можуть спричинити регіональні спустошення, якщо зіткнуться з нашою планетою. У разі зіткнення з Місяцем може утворитися кратер діаметром до 1 кілометра, при цьому до 100 мільйонів кілограмів пилу та уламків здіймуться в космос. Хоча Землі не загрожує удар уламків, частина дрібного місячного пилу може дістатися атмосфери планети - і спричинити метеоритний дощ, видимий неозброєним оком", - йдеться у статті.

Довідково

У лютому NASA підтвердила, що астероїд 2024 YR4 не загрожує Землі у найближчі 100 років. Існує лише 1,7% ймовірності його зіткнення з Місяцем.

Раніше NASA знизило ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою до 0,28%.

Нагадаємо

NASA готується запустити Arcstone, інноваційний космічний інструмент, що буде використовувати світло, відбите від Місяця, для калібрування датчиків спостереження Землі. Це дозволить проводити більш надійні та універсальні вимірювання.

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