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Чи загрожує астероїд 2024 YR4 Землі: остаточні розрахунки

Чи загрожує астероїд 2024 YR4 Землі: остаточні розрахунки

Київ • УНН

 • 29431 перегляди

NASA підтвердила, що астероїд 2024 YR4 не загрожує Землі у найближчі 100 років. Існує лише 1,7% ймовірності його зіткнення з Місяцем, а в березні об'єкт досліджуватиме телескоп Джеймса Вебба.

Астероїд 2024 YR4, який раніше вважався потенційною загрозою для Землі, більше не несе значного ризику зіткнення. Про це пише NASA, передає УНН.

NASA суттєво знизило ризик потенційного зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею у найближчі десятиліття. Під час першого виявлення цього небесного тіла існувала дуже мала, але помітна ймовірність його зіткнення з нашою планетою у 2032 році

- йдеться у повідомленні.

Завдяки новим спостереженням вчені NASA змогли уточнити траєкторію астероїда 2024 YR4 і дійшли висновку, що у найближчі 100 років він не загрожує Землі.

Останні дані показали, що 22 грудня 2032 року астероїд пролетить ще далі від нашої планети, ніж очікувалося. Водночас залишається невелика ймовірність (1,7%), що він може зіткнутися з Місяцем. NASA продовжить спостереження за астероїдом за допомогою спеціальних обсерваторій.

У березні його досліджуватиме телескоп Джеймса Вебба, щоб точніше визначити розмір. Хоча астероїд більше не становить серйозної загрози, він допоміг NASA відпрацювати методи планетарного захисту.

Дані про всі потенційно небезпечні астероїди залишатимуться доступними на сторінці NASA Sentry.

Нагадаємо

Раніше NASA знизило ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 з нашою планетою до 0,28%. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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