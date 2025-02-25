Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты

ukenru
Эксклюзив
Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году
09:33 • 18639 просмотра

Жестокое обращение с животными: в прокуратуре рассказали, где больше всего правонарушений было в прошлом году

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах
09:27 • 23420 просмотра

Рада со второй попытки приняла постановление о поддержке Зеленского и предстоящих выборах

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico
07:49 • 65652 просмотра

ЕС предлагает Украине собственную выгодную сделку по полезным ископаемым - Politico

Эксклюзив
Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта
06:30 • 100173 просмотра

Почему новая одежда из магазина требует стирки - объяснение эксперта

Эксклюзив
Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий
05:50 • 102087 просмотра

Вмешательство государства в фармацевтический рынок угрожает доступности лекарств - Мусий

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
24 февраля, 18:46 • 125441 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
24 февраля, 18:31 • 114848 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Эксклюзив
Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 109785 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 105825 просмотра

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
24 февраля, 15:03 • 98788 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

На Киевщине работает противовоздушная оборона: жителей просят оставаться в укрытиях

25 февраля, 03:20 • 101659 просмотра
Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

Воздушные Силы: четыре стратегических бомбардировщика рф Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет

25 февраля, 03:29 • 102785 просмотра
Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

Китай рассматривает радикальные изменения брачного возраста для преодоления демографического кризиса

25 февраля, 03:55 • 101464 просмотра
Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

Вражеский удар по Киеву: женщина ранена, повреждены дома в двух районах

04:12 • 52398 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 101285 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

06:48 • 101285 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 169563 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 249258 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 253146 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 227925 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

08:04 • 41378 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 125288 просмотра
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

24 февраля, 06:50 • 141144 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 121267 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 172027 просмотра
Актуальное
Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты

Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты

Киев  •  УНН

 • 2524 просмотра

Read in English

NASA подтвердила, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной, а в марте объект будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба.

Астероид 2024 YR4, который ранее считался потенциальной угрозой для Земли, больше не несет значительного риска столкновения. Об этом пишет NASA, передает УНН.

NASA существенно снизило риск потенциального столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в ближайшие десятилетия. Во время первого обнаружения этого небесного тела существовала очень малая, но заметная вероятность его столкновения с нашей планетой в 2032 году

- говорится в сообщении.

Благодаря новым наблюдениям ученые NASA смогли уточнить траекторию астероида 2024 YR4 и пришли к выводу, что в ближайшие 100 лет он не угрожает Земле.

Последние данные показали, что 22 декабря 2032 года астероид пролетит еще дальше от нашей планеты, чем ожидалось. В то же время остается небольшая вероятность (1,7%), что он может столкнуться с Луной. NASA продолжит наблюдение за астероидом с помощью специальных обсерваторий.

В марте его будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба, чтобы точнее определить размер. Хотя астероид больше не представляет серьезной угрозы, он помог NASA отработать методы планетарной защиты.

Данные обо всех потенциально опасных астероидах будут оставаться доступными на странице NASA Sentry.

Напомним,

Ранее NASA снизило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой до 0,28%. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости МираТехнологии
zemlyaЗемля
nasaNASA
misiatsМесяц

Обратиться по вопросам размещения рекламы