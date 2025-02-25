Угрожает ли астероид 2024 YR4 Земле: окончательные расчеты
Киев • УНН
NASA подтвердила, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной, а в марте объект будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба.
Астероид 2024 YR4, который ранее считался потенциальной угрозой для Земли, больше не несет значительного риска столкновения. Об этом пишет NASA, передает УНН.
NASA существенно снизило риск потенциального столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в ближайшие десятилетия. Во время первого обнаружения этого небесного тела существовала очень малая, но заметная вероятность его столкновения с нашей планетой в 2032 году
Благодаря новым наблюдениям ученые NASA смогли уточнить траекторию астероида 2024 YR4 и пришли к выводу, что в ближайшие 100 лет он не угрожает Земле.
Последние данные показали, что 22 декабря 2032 года астероид пролетит еще дальше от нашей планеты, чем ожидалось. В то же время остается небольшая вероятность (1,7%), что он может столкнуться с Луной. NASA продолжит наблюдение за астероидом с помощью специальных обсерваторий.
В марте его будет исследовать телескоп Джеймса Уэбба, чтобы точнее определить размер. Хотя астероид больше не представляет серьезной угрозы, он помог NASA отработать методы планетарной защиты.
Данные обо всех потенциально опасных астероидах будут оставаться доступными на странице NASA Sentry.
Напомним,
Ранее NASA снизило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой до 0,28%.