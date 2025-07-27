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Астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли, но может столкнуться с Луной: названы сроки и угрозы для планеты

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Астероид 2024 YR4, обнаруженный в конце 2024 года, не угрожает Земле, но имеет 1,7% вероятности столкновения с Луной в 2032 году. Это столкновение может создать кратер до 1 километра и вызвать метеоритный дождь на Земле.

Астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли, но может столкнуться с Луной: названы сроки и угрозы для планеты

Астероид, известный как 2024 YR4, пролетит мимо Земли, но вполне вероятно столкнется с Луной в конце 2032 года. Об этом пишет CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что обнаруженный в конце 2024 года астероид размером со здание изначально рассматривался как потенциальный объект, который может поразить нашу планету.

Такая вероятность оценивалась в 3,1% в феврале - шансы, которые сделали его самым рискованным астероидом, когда-либо наблюдавшимся

- пишет издание.

Указывается, что вероятное столкновение 2024 YR4 с Луной может стать самым мощным ударом за последние 5 тысяч лет.

"Астероиды, такие как 2024 YR4, который после открытия разговорно назвали "убийцей городов", могут вызвать региональные опустошения, если столкнутся с нашей планетой. В случае столкновения с Луной может образоваться кратер диаметром до 1 километра, при этом до 100 миллионов килограммов пыли и обломков поднимутся в космос. Хотя Земле не угрожает удар обломков, часть мелкой лунной пыли может достичь атмосферы планеты - и вызвать метеоритный дождь, видимый невооруженным глазом", - говорится в статье.

Справка

В феврале NASA подтвердило, что астероид 2024 YR4 не угрожает Земле в ближайшие 100 лет. Существует лишь 1,7% вероятности его столкновения с Луной.

Ранее NASA снизило вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой до 0,28%.

Напомним

NASA готовится запустить Arcstone, инновационный космический инструмент, который будет использовать свет, отраженный от Луны, для калибровки датчиков наблюдения Земли. Это позволит проводить более надежные и универсальные измерения.

За шаг до спутника Марса: астероидная миссия "Hera" впервые использована за пределами Земли и Луны13.03.25, 18:54 • 16430 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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