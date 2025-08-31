Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение
Киев • УНН
В ночь с 7 на 8 сентября произойдет лунное затмение, во время которого спутник Земли станет красным, а рядом с ним будет виден Сатурн. Полная фаза затмения начнется в 20:30 по Киеву и продлится до 21:52.
В ночь с 7 на 8 сентября жители Земли смогут увидеть лунное затмение. Спутник нашей планеты станет красным, а рядом с ним расположится яркий звездообразный объект - планета Сатурн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на universemagazine.com.
Детали
Это полнолуние часто называют Кукурузным – особенным оно будет из-за красного оттенка Луны.
Земля окажется между Солнцем и собственным спутником, а тень нашей планеты будет падать на Луну. В этом случае Луна приобретает темно-багровый цвет.
Точный момент наступления Кукурузного полнолуния - 19:08 по Гринвичу. По киевскому времени полутеневая фаза начнется в 18:28. Его можно будет увидеть с помощью специальных приборов - в то же время, не все в Украине это смогут сделать.
Солнце в Киеве зайдет только через 4 минуты после этого, так что все начнется на светлом небе.
Полная фаза затмения начнется в 20:30 по киевскому времени и продлится до 21:52. Максимум - в 21:11. В это время уже на всей территории Украины будет достаточно темно, так что не все смогут увидеть это уникальное явление.
Напомним
