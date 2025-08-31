$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 22821 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 57339 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 78467 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 94438 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 110049 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 253375 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 111901 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 85452 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99459 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 322152 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение

Киев • УНН

 • 22 просмотра

В ночь с 7 на 8 сентября произойдет лунное затмение, во время которого спутник Земли станет красным, а рядом с ним будет виден Сатурн. Полная фаза затмения начнется в 20:30 по Киеву и продлится до 21:52.

Кровавая Луна: когда и как наблюдать уникальное затмение

В ночь с 7 на 8 сентября жители Земли смогут увидеть лунное затмение. Спутник нашей планеты станет красным, а рядом с ним расположится яркий звездообразный объект - планета Сатурн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на universemagazine.com.

Детали

Это полнолуние часто называют Кукурузным – особенным оно будет из-за красного оттенка Луны.

Земля окажется между Солнцем и собственным спутником, а тень нашей планеты будет падать на Луну. В этом случае Луна приобретает темно-багровый цвет.

Точный момент наступления Кукурузного полнолуния - 19:08 по Гринвичу. По киевскому времени полутеневая фаза начнется в 18:28. Его можно будет увидеть с помощью специальных приборов - в то же время, не все в Украине это смогут сделать.

Солнце в Киеве зайдет только через 4 минуты после этого, так что все начнется на светлом небе.

Полная фаза затмения начнется в 20:30 по киевскому времени и продлится до 21:52. Максимум - в 21:11. В это время уже на всей территории Украины будет достаточно темно, так что не все смогут увидеть это уникальное явление.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что астероид, известный как 2024 YR4, обойдет Землю, но вполне вероятно столкнется с Луной в конце 2032 года.

Евгений Устименко

Новости МираТехнологии
Украина
Киев