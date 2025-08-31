2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 14079 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 37150 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 64734 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 80122 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 98210 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 249037 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 107445 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84225 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98300 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 314401 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Популярные новости
Военный рф расстрелял пожилого мужчину во дворе в Донецкой областиVideo30 августа, 19:29 • 5204 просмотра
До 34 увеличилось количество пострадавших в результате атаки россии на Запорожье30 августа, 20:05 • 2726 просмотра
В ЕС рассматривают изменение процесса принятия решений для обхода постоянных вето Венгрии30 августа, 21:25 • 4308 просмотра
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев23:20 • 3980 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным23:45 • 5988 просмотра
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto00:56 • 4072 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International02:29 • 3370 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 89798 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 218318 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 221934 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 314392 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 263879 просмотра
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 104425 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 237197 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 260694 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 257899 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 238198 просмотра
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце

Киев • УНН

 • 32 просмотра

На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури уровня G2-G4, вызванные выбросом солнечной плазмы. Это может повлиять на системы связи и самочувствие людей.

2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце

На Земле 2 сентября прогнозируют мощные магнитные бури, вызванные выбросом солнечной плазмы в сторону планеты. Об этом сообщают на сервисах космической погоды и прогнозы Geomag, передает УНН.

Подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4

- отмечают эксперты.

Специалисты отмечают, что бури могут повлиять на работу систем связи, навигации и самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения геомагнитного поля.

Ранее сообщалось, что одновременно со вспышкой на Солнце в направлении Земли было выброшено массивное облако плазмы, которое и станет причиной геомагнитных колебаний.

Украина готовится к жаркому воскресенью: прогноз погоды на 31 августа31.08.25, 06:45 • 812 просмотров

Вероника Марченко

Новости МираТехнологии