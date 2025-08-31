2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце

На Земле 2 сентября прогнозируют мощные магнитные бури, вызванные выбросом солнечной плазмы в сторону планеты. Об этом сообщают на сервисах космической погоды и прогнозы Geomag, передает УНН.

Подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4