2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце
Киев • УНН
На Земле 2 сентября ожидаются мощные магнитные бури уровня G2-G4, вызванные выбросом солнечной плазмы. Это может повлиять на системы связи и самочувствие людей.
На Земле 2 сентября прогнозируют мощные магнитные бури, вызванные выбросом солнечной плазмы в сторону планеты. Об этом сообщают на сервисах космической погоды и прогнозы Geomag, передает УНН.
Подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76, произошедшей 2.5 часа назад. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4
Специалисты отмечают, что бури могут повлиять на работу систем связи, навигации и самочувствие людей, особенно тех, кто чувствительно реагирует на изменения геомагнитного поля.
Ранее сообщалось, что одновременно со вспышкой на Солнце в направлении Земли было выброшено массивное облако плазмы, которое и станет причиной геомагнитных колебаний.
