Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 13633 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 36102 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 64003 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 79356 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 97586 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 248751 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 107177 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84162 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98237 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 313931 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 263500 просмотра
Украина готовится к жаркому воскресенью: прогноз погоды на 31 августа

Киев • УНН

 • 398 просмотра

31 августа в Украине ожидается теплая погода с температурой до +31°C, без осадков. На крайнем западе возможны кратковременные дожди и грозы, в Карпатах будет прохладнее.

Украина готовится к жаркому воскресенью: прогноз погоды на 31 августа

В воскресенье, 31 августа, в Украине ожидается теплая погода, хотя на крайнем западе днем возможны местами кратковременный дождь и гроза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По данным синоптиков, в воскресенье, 31 августа в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно юго-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем составит 26-31° тепла. Хотя в Карпатах прохладнее - синоптики передают 20-25° тепла.

В Киеве и области температура будет колебаться от +26°C утром до +31°C. В течение дня небо осадков не предвидится.

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Украина
Киев