Украина готовится к жаркому воскресенью: прогноз погоды на 31 августа
Киев • УНН
31 августа в Украине ожидается теплая погода с температурой до +31°C, без осадков. На крайнем западе возможны кратковременные дожди и грозы, в Карпатах будет прохладнее.
В воскресенье, 31 августа, в Украине ожидается теплая погода, хотя на крайнем западе днем возможны местами кратковременный дождь и гроза. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По данным синоптиков, в воскресенье, 31 августа в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Ветер будет преимущественно юго-восточный, восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха днем составит 26-31° тепла. Хотя в Карпатах прохладнее - синоптики передают 20-25° тепла.
В Киеве и области температура будет колебаться от +26°C утром до +31°C. В течение дня небо осадков не предвидится.