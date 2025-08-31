Україна готується до спекотної неділі: прогноз погоди 31 серпня
Київ • УНН
31 серпня в Україні очікується тепла погода з температурою до +31°C, без опадів. На крайньому заході можливі короткочасні дощі та грози, у Карпатах буде прохолодніше.
У неділю, 31 серпня, в Україні очікується тепла погода, хоча на крайньому заході вдень можливі місцями короткочасний дощ та гроза. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За даними синоптиків, у неділю, 31 серпня у більшості областей України опадів не очікується. Вітер буде переважно південно-східний, східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень становитиме 26-31° тепла. Хоча в Карпатах прохолодніше - синоптики передають 20-25° тепла.
У Києві та області температура коливатиметься від +26°C вранці до +31°C. Протягом дня небо опадів не передбачається.