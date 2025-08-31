$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 13250 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 35112 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 63336 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 78651 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 97002 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 248544 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 106969 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84102 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98172 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 313515 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Україна готується до спекотної неділі: прогноз погоди 31 серпня

Київ • УНН

 • 172 перегляди

31 серпня в Україні очікується тепла погода з температурою до +31°C, без опадів. На крайньому заході можливі короткочасні дощі та грози, у Карпатах буде прохолодніше.

Україна готується до спекотної неділі: прогноз погоди 31 серпня

У неділю, 31 серпня, в Україні очікується тепла погода, хоча на крайньому заході вдень можливі місцями короткочасний дощ та гроза. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За даними синоптиків, у неділю, 31 серпня у більшості областей України опадів не очікується. Вітер буде переважно південно-східний, східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме 26-31° тепла. Хоча в Карпатах прохолодніше - синоптики передають 20-25° тепла.

У Києві та області температура коливатиметься від +26°C вранці до +31°C. Протягом дня небо опадів не передбачається.

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна
Київ