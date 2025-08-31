2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці
Київ • УНН
На Землі 2 вересня очікуються потужні магнітні бурі рівня G2-G4, спричинені викидом сонячної плазми. Це може вплинути на системи зв'язку та самопочуття людей.
На Землі 2 вересня прогнозують потужні магнітні бурі, спричинені викидом сонячної плазми у бік планети. Про це повідомляють на сервісах космічної погоди та прогнози Geomag, передає УНН.
Підтверджено викид сонячної плазми в бік Землі після спалаху M2.76, що стався 2.5 години тому. Попередньо, сонячна речовина прийде до орбіти Землі протягом вівторка, 2 вересня, викликавши магнітні бурі рівня G2-G4
Фахівці зазначають, що бурі можуть вплинути на роботу систем зв’язку, навігації та самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни геомагнітного поля.
Раніше повідомлялося, що одночасно зі спалахом на Сонці у напрямку Землі було викинуто масивне хмаро плазми, яке і стане причиною геомагнітних коливань.
Україна готується до спекотної неділі: прогноз погоди 31 серпня31.08.25, 06:45 • 950 переглядiв