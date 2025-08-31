2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 14234 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 37483 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 64962 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 80351 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 98410 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 249116 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 107527 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84241 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98324 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 314534 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Військовий рф розстріляв літнього чоловіка на подвір’ї в Донецькій областіVideo30 серпня, 19:29 • 5458 перегляди
До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки росії на Запоріжжя 30 серпня, 20:05 • 2960 перегляди
У ЄС розглядають зміну процесу ухвалення рішень для обходу постійних вето Угорщини 30 серпня, 21:25 • 4580 перегляди
Команда ДСНС прихистили собаку Джессі, яка втратила господаря внаслідок російської атаки на Київ23:20 • 4462 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним23:45 • 6306 перегляди
Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 636 цілей рфPhoto00:56 • 4350 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International02:29 • 3674 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 89958 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 218515 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 222093 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 314534 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 263991 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Львів
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Китай
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 104466 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 237247 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 260743 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 257946 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 238239 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці

Київ • УНН

 • 210 перегляди

На Землі 2 вересня очікуються потужні магнітні бурі рівня G2-G4, спричинені викидом сонячної плазми. Це може вплинути на системи зв'язку та самопочуття людей.

2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці

На Землі 2 вересня прогнозують потужні магнітні бурі, спричинені викидом сонячної плазми у бік планети. Про це повідомляють на сервісах космічної погоди та прогнози Geomag, передає УНН.

Підтверджено викид сонячної плазми в бік Землі після спалаху M2.76, що стався 2.5 години тому. Попередньо, сонячна речовина прийде до орбіти Землі протягом вівторка, 2 вересня, викликавши магнітні бурі рівня G2-G4

- зазначають експерти.

Фахівці зазначають, що бурі можуть вплинути на роботу систем зв’язку, навігації та самопочуття людей, особливо тих, хто чутливо реагує на зміни геомагнітного поля.

Раніше повідомлялося, що одночасно зі спалахом на Сонці у напрямку Землі було викинуто масивне хмаро плазми, яке і стане причиною геомагнітних коливань.

Україна готується до спекотної неділі: прогноз погоди 31 серпня31.08.25, 06:45 • 950 переглядiв

Вероніка Марченко

Новини СвітуТехнології