Створене перше штучне затемнення Сонця - Європейське космічне агентство

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 51946 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 111893 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 108933 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 163065 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 149015 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 150856 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 127350 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106129 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 178574 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83311 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.3м/с
52%
749мм
Популярнi новини
Атака рф на Київ: уже 55 постраждалих, про жертв точних даних немає17 червня, 05:19 • 86643 перегляди
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 79790 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 128309 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора08:28 • 57697 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 63245 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 249290 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 274676 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 297821 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 368886 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 421906 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 63921 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 81846 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 96615 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 158430 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька16 червня, 07:59 • 181110 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Створене перше штучне затемнення Сонця - Європейське космічне агентство

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Місія Proba‑3 вперше створила штучне сонячне затемнення. Два супутники ESA, розташовані на відстані 150 метрів, дозволяють спостерігати сонячну корону.

Створене перше штучне затемнення Сонця - Європейське космічне агентство

Два супутники ESA в рамках місії Proba‑3 вперше створили штучне повне сонячне затемнення в космосі – перше у світі дистанційно кероване у режимі реального часу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейське космічне агентство (ESA).

Деталі

ESA запустило два міні‑супутники 5 грудня 2024 року з Індії для створення затемнення шляхом точного позиціювання на відстані 150 метрів й з точністю до міліметра. Один із них ("Occluder") затінює Сонце, другий ("Coronagraph") знімає корону – зовнішню атмосферу Сонця, зазвичай невидиму через яскравість фотосфери.

Мене надзвичайно вразили зображення, особливо тому, що ми отримали їх з першої спроби. Наше "штучне затемнення" порівняне з природним – але ми можемо створювати його кожні 19 годин 36 хвилин

– сказав головний дослідник ASPIICS (прилад для дослідження сонячної корони), представник Королівської обсерваторії Бельгії Андрій Жуков.

Додатково

Місія вже виконала десятки затемнень під час фаз наладки. Найдовше тривало 5 годин. Очікується до 200 затемнень протягом дворічної роботи, що становить понад 1 тисячу годин спостережень корони, – значно більше, ніж під час природних затемнень.

Довідка

Природні тотальні затемнення відбуваються лише кілька хвилин і рідко надходять для спостереження. Proba‑3 створює їх автоматично кожні 20 годин, що дає безпрецедентний доступ до довготривалих спостережень, необхідних для вивчення космічної погоди.

Вчені вперше виявили напівважкий водяний лід навколо молодої зорі, схожої на Сонце16.06.25, 19:38 • 3578 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини СвітуТехнології
Європейське космічне агентство
India
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9