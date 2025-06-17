Створене перше штучне затемнення Сонця - Європейське космічне агентство

Два супутники ESA в рамках місії Proba‑3 вперше створили штучне повне сонячне затемнення в космосі – перше у світі дистанційно кероване у режимі реального часу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Європейське космічне агентство (ESA).

Деталі

ESA запустило два міні‑супутники 5 грудня 2024 року з Індії для створення затемнення шляхом точного позиціювання на відстані 150 метрів й з точністю до міліметра. Один із них ("Occluder") затінює Сонце, другий ("Coronagraph") знімає корону – зовнішню атмосферу Сонця, зазвичай невидиму через яскравість фотосфери.

Мене надзвичайно вразили зображення, особливо тому, що ми отримали їх з першої спроби. Наше "штучне затемнення" порівняне з природним – але ми можемо створювати його кожні 19 годин 36 хвилин – сказав головний дослідник ASPIICS (прилад для дослідження сонячної корони), представник Королівської обсерваторії Бельгії Андрій Жуков.

Додатково

Місія вже виконала десятки затемнень під час фаз наладки. Найдовше тривало 5 годин. Очікується до 200 затемнень протягом дворічної роботи, що становить понад 1 тисячу годин спостережень корони, – значно більше, ніж під час природних затемнень.

Довідка

Природні тотальні затемнення відбуваються лише кілька хвилин і рідко надходять для спостереження. Proba‑3 створює їх автоматично кожні 20 годин, що дає безпрецедентний доступ до довготривалих спостережень, необхідних для вивчення космічної погоди.

Вчені вперше виявили напівважкий водяний лід навколо молодої зорі, схожої на Сонце