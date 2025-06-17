Создано первое искусственное затмение Солнца - Европейское космическое агентство
Киев • УНН
Миссия Proba-3 впервые создала искусственное солнечное затмение. Два спутника ESA, расположенные на расстоянии 150 метров, позволяют наблюдать солнечную корону.
Два спутника ESA в рамках миссии Proba-3 впервые создали искусственное полное солнечное затмение в космосе – первое в мире дистанционно управляемое в режиме реального времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).
Детали
ESA запустило два мини-спутника 5 декабря 2024 года из Индии для создания затмения путем точного позиционирования на расстоянии 150 метров и с точностью до миллиметра. Один из них ("Occluder") затеняет Солнце, второй ("Coronagraph") снимает корону – внешнюю атмосферу Солнца, обычно невидимую из-за яркости фотосферы.
Меня очень поразили изображения, особенно потому, что мы получили их с первой попытки. Наше "искусственное затмение" сравнимо с естественным – но мы можем создавать его каждые 19 часов 36 минут
Дополнительно
Миссия уже выполнила десятки затмений во время фаз настройки. Самое длинное длилось 5 часов. Ожидается до 200 затмений в течение двухлетней работы, что составляет более 1 тысячи часов наблюдений короны, – значительно больше, чем во время естественных затмений.
Справка
Природные тотальные затмения происходят всего несколько минут и редко доступны для наблюдения. Proba-3 создает их автоматически каждые 20 часов, что дает беспрецедентный доступ к долгосрочным наблюдениям, необходимым для изучения космической погоды.
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