Создано первое искусственное затмение Солнца - Европейское космическое агентство

Два спутника ESA в рамках миссии Proba-3 впервые создали искусственное полное солнечное затмение в космосе – первое в мире дистанционно управляемое в режиме реального времени. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA).

ESA запустило два мини-спутника 5 декабря 2024 года из Индии для создания затмения путем точного позиционирования на расстоянии 150 метров и с точностью до миллиметра. Один из них ("Occluder") затеняет Солнце, второй ("Coronagraph") снимает корону – внешнюю атмосферу Солнца, обычно невидимую из-за яркости фотосферы.

Меня очень поразили изображения, особенно потому, что мы получили их с первой попытки. Наше "искусственное затмение" сравнимо с естественным – но мы можем создавать его каждые 19 часов 36 минут