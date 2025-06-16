Ученые впервые обнаружили полутяжелый водяной лед вокруг молодой звезды, похожей на Солнце

С помощью космического телескопа имени Джеймса Вебба международная команда астрономов впервые обнаружила полутяжелый водяной лед вокруг молодой звезды, похожей на наше Солнце. Это открытие подтверждает, что часть воды в Солнечной системе могла сформироваться еще до рождения Солнца - в глубоких холодных облаках межзвездного пространства. Об этом пишет УНН со ссылкой на PHYS.

Вокруг молодой звезды, подобной нашему Солнцу, впервые обнаружен полутяжелый водяной лед. Это открытие сделала команда международных исследователей под руководством астрономов из Лейденского университета (Нидерланды) и Национальной радиоастрономической обсерватории в Вирджинии (США). Находка подтверждает гипотезу о том, что часть воды, существующей сегодня в нашей Солнечной системе, могла возникнуть еще до самого Солнца - в условиях чрезвычайно холодной межзвездной среды.

Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters. Астрономы изучали состав воды по коэффициенту дейтерирования - это соотношение обычной воды (H₂O) к воде с одним атомом дейтерия (тяжелого водорода) вместо одного из атомов обычного водорода. Такая молекула имеет формулу HDO и называется полутяжелой водой. Именно ее обнаружение указывает на то, что молекулы воды образовались в чрезвычайно холодных условиях, например, в темных межзвездных облаках пыли и газа.

На Земле, как и в некоторых кометах и спутниках, одна из нескольких тысяч молекул воды - это именно HDO. Это примерно в десять раз больше, чем предполагает состав Солнца, что уже давно наталкивает астрономов на предположение о древнем, деформативном происхождении части этой воды. Однако, чтобы подтвердить эту гипотезу, ученым нужно было непосредственно зафиксировать такой тип водяного льда в регионах, где только формируются звезды.

И теперь это удалось сделать. Астрономы зафиксировали высокое содержание HDO в протозвездной оболочке - облаке газа и пыли, окружающем звезду на этапе ее зарождения. Определить это помог космический телескоп Джеймса Вебба, благодаря которому ученые впервые смогли наблюдать HDO в твердой фазе, а не только в виде газа, где изотопное соотношение часто искажается химическими реакциями.

Сейчас, благодаря беспрецедентной чувствительности Вебба, мы наблюдаем замечательную четкую сигнатуру полутяжелого водяного льда, направленную к протозвезде - отмечает Кэти Славицинская, докторантка Лейденского университета и главный автор исследования.

Речь идет о звезде L1527 IRS, которая расположена в созвездии Тельца примерно в 460 световых годах от Земли. По словам Джона Тобина из Национальной радиоастрономической обсерватории в Вирджинии, L1527 IRS "во многих аспектах похожа на то, каким, по нашему мнению, было наше Солнце, когда оно начало формироваться".

Интересно, что коэффициент дейтерации водяного льда в этой системе совпадает с показателями для некоторых комет и протопланетных дисков других молодых звезд. Это указывает на общее, стабильное происхождение воды в различных частях космоса.

Это открытие дополняет растущее количество доказательств того, что основная часть водяного льда совершает свое путешествие практически неизменной от самых первых до самых поздних стадий звездообразования - объясняет Эвин ван Дишек, профессор астрономии из Лейдена.

Впрочем, коэффициент дейтерации водяного льда в L1527 IRS оказался немного выше, чем показатели для некоторых комет и воды на Земле. Причины этого могут быть разные - например, часть воды на кометах или в океанах могла претерпеть изменения в химическом составе уже после формирования, или же начальное темное облако, из которого возникло наше Солнце, было другим по составу, чем в случае с L1527.

Чтобы разобраться с этими отличиями, команда планирует расширить исследования. В частности, Славицинская и Том Мегит из Университета Толедо (США) возглавляют несколько программ с участием телескопа Вебба, в рамках которых планируется исследовать до 30 протозвезд и темных облаков. Тем временем Джон Тобин продолжает наблюдения с помощью миллиметрового/субмиллиметрового массива Atacama, сосредоточившись на поисках HDO в газовой форме.

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