Ірландія підтримала вимогу Мерца щодо фінансування України всіма країнами ЄС

$45.320.1850.480.60
ukenru
11:45 • 10825 перегляди
Фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію покриття дефіциту для УкраїниPhoto
11:33 • 10789 перегляди
Бронювання під час мобілізації: уряд готує зміни для критично важливих підприємств до 2027 року
11:18 • 10549 перегляди
"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії
09:11 • 18411 перегляди
Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський
09:01 • 17308 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівціPhoto
08:15 • 5780 перегляди
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: затримали 13 підозрюванихVideo
Ексклюзив
07:35 • 30358 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
12 листопада, 06:45 • 33773 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
12 листопада, 06:36 • 19126 перегляди
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування
12 листопада, 02:53 • 23487 перегляди
"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - BloombergPhoto12 листопада, 03:24 • 18934 перегляди
Що святкують 12 листопада в Україні та світі12 листопада, 03:59 • 15241 перегляди
Делегація Гегсета потрапила в скандал біля Могили невідомого солдатаVideo06:49 • 9494 перегляди
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto07:52 • 20180 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків08:28 • 12957 перегляди
Публікації
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
07:35 • 30313 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
12 листопада, 06:45 • 33737 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 44822 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть11 листопада, 16:05 • 47859 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto11 листопада, 14:43 • 50855 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Стів Віткофф
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Китай
Іран
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 25679 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 36786 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 49114 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 45248 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 41546 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Опалення
ФАБ-500
The New York Times

Ірландія підтримала вимогу Мерца щодо фінансування України всіма країнами ЄС

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Ірландія закликала всі країни ЄС долучитися до фінансування України заради безпеки Євросоюзу. Дефіцит бюджету Києва може сягнути €70 млрд.

Ірландія підтримала вимогу Мерца щодо фінансування України всіма країнами ЄС

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті підтримала позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо необхідності залучення всіх країн Європейського Союзу до фінансування України. За її словами, підтримка Києва є не лише питанням допомоги Україні, а й внеском у безпеку всього ЄС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ми хотіли б, щоб усі держави-члени робили свій внесок — і це наш пріоритет

- сказала очільниця ірландського МЗС.

Вона також пояснила, що підтримка України має значення не лише для самої країни, а й для безпеки всього Євросоюзу.

Ми повинні шукати способи, щоб кожен у тій чи іншій формі долучався до захисту України. Йдеться не лише про захист України, а й про захист ЄС — про захист безпеки в ширшому розумінні

- наголосила Макенті.

За словами міністерки, раніше погодженого фінансування недостатньо для покриття всіх потреб України.

Ці кошти надаються Україні, але ми розуміємо, що дефіцит фінансування набагато більший. Особливо наступного року знадобиться суттєве збільшення цієї суми

- зазначила вона.

Європейські лідери обговорюють фінансування України на наступний рік і подальший період. Зокрема, держави-члени ЄС знову розглядають можливість спільних запозичень після схвалення кредиту на 90 млрд євро (99,8 млрд доларів), який має покрити фінансові потреби Києва протягом цього та наступного років.

Доповнення

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц посилив вимоги щодо участі всіх країн ЄС у фінансуванні України. Він зробив це умовою схвалення багаторічного бюджету Євросоюзу. Така позиція викликала спротив з боку східноєвропейських держав, які минулого року відмовилися від участі в кредитному пакеті.

Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав позицію Німеччини "відвертим шантажем".

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також розкритикував вимоги Мерца, назвавши їх "недоречними".

"Ми не підпорядковуємося пану Мерцу", — заявив він журналістам після прибуття до Дубліна.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також виступив проти позиції німецького канцлера після зустрічі з ним у Берліні.

Одним із найімовірніших варіантів подальшої підтримки України залишається надання нового кредиту. Водночас Бельгія продовжує блокувати спроби використати заморожені активи Центрального банку Росії для фінансування Києва.

За оцінками України, дефіцит її бюджету наступного року може сягнути 70 млрд євро.

Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо всі країни не погодяться фінансувати Україну - FT 09.11.26, 18:57 • 10439 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Війна в Україні
Ірландія
Bloomberg
Фрідріх Мерц
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Бельгія
Чехія
Німеччина
Словаччина
Угорщина
Україна
Берлін