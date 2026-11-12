Ірландія підтримала вимогу Мерца щодо фінансування України всіма країнами ЄС

Міністерка закордонних справ Ірландії Гелен Макенті підтримала позицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо необхідності залучення всіх країн Європейського Союзу до фінансування України. За її словами, підтримка Києва є не лише питанням допомоги Україні, а й внеском у безпеку всього ЄС. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ми хотіли б, щоб усі держави-члени робили свій внесок — і це наш пріоритет - сказала очільниця ірландського МЗС.

Вона також пояснила, що підтримка України має значення не лише для самої країни, а й для безпеки всього Євросоюзу.

Ми повинні шукати способи, щоб кожен у тій чи іншій формі долучався до захисту України. Йдеться не лише про захист України, а й про захист ЄС — про захист безпеки в ширшому розумінні - наголосила Макенті.

За словами міністерки, раніше погодженого фінансування недостатньо для покриття всіх потреб України.

Ці кошти надаються Україні, але ми розуміємо, що дефіцит фінансування набагато більший. Особливо наступного року знадобиться суттєве збільшення цієї суми - зазначила вона.

Європейські лідери обговорюють фінансування України на наступний рік і подальший період. Зокрема, держави-члени ЄС знову розглядають можливість спільних запозичень після схвалення кредиту на 90 млрд євро (99,8 млрд доларів), який має покрити фінансові потреби Києва протягом цього та наступного років.

Доповнення

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц посилив вимоги щодо участі всіх країн ЄС у фінансуванні України. Він зробив це умовою схвалення багаторічного бюджету Євросоюзу. Така позиція викликала спротив з боку східноєвропейських держав, які минулого року відмовилися від участі в кредитному пакеті.

Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав позицію Німеччини "відвертим шантажем".

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш також розкритикував вимоги Мерца, назвавши їх "недоречними".

"Ми не підпорядковуємося пану Мерцу", — заявив він журналістам після прибуття до Дубліна.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр також виступив проти позиції німецького канцлера після зустрічі з ним у Берліні.

Одним із найімовірніших варіантів подальшої підтримки України залишається надання нового кредиту. Водночас Бельгія продовжує блокувати спроби використати заморожені активи Центрального банку Росії для фінансування Києва.

За оцінками України, дефіцит її бюджету наступного року може сягнути 70 млрд євро.

Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо всі країни не погодяться фінансувати Україну - FT