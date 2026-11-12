Ирландия поддержала требование Мерца о финансировании Украины всеми странами ЕС

Министр иностранных дел Ирландии Хелен Макэнти поддержала позицию канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости привлечения всех стран Европейского союза к финансированию Украины. По ее словам, поддержка Киева является не только вопросом помощи Украине, но и вкладом в безопасность всего ЕС. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Мы хотели бы, чтобы все государства-члены вносили свой вклад — и это наш приоритет - сказала глава ирландского МИД.

Она также объяснила, что поддержка Украины имеет значение не только для самой страны, но и для безопасности всего Евросоюза.

Мы должны искать способы, чтобы каждый в той или иной форме участвовал в защите Украины. Речь идет не только о защите Украины, но и о защите ЕС — о защите безопасности в более широком смысле - подчеркнула Макэнти.

По словам министра, ранее согласованного финансирования недостаточно для покрытия всех потребностей Украины.

Эти средства предоставляются Украине, но мы понимаем, что дефицит финансирования гораздо больше. Особенно в следующем году потребуется существенное увеличение этой суммы - отметила она.

Европейские лидеры обсуждают финансирование Украины на следующий год и последующий период. В частности, государства-члены ЕС вновь рассматривают возможность совместных заимствований после одобрения кредита в размере 90 млрд евро (99,8 млрд долларов), который должен покрыть финансовые потребности Киева в течение этого и следующего годов.

Дополнение

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц усилил требования относительно участия всех стран ЕС в финансировании Украины. Он сделал это условием одобрения многолетнего бюджета Евросоюза. Такая позиция вызвала сопротивление со стороны восточноевропейских государств, которые в прошлом году отказались от участия в кредитном пакете.

В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал позицию Германии "откровенным шантажом".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также раскритиковал требования Мерца, назвав их "неуместными".

"Мы не подчиняемся господину Мерцу", — заявил он журналистам после прибытия в Дублин.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр также выступил против позиции немецкого канцлера после встречи с ним в Берлине.

Одним из наиболее вероятных вариантов дальнейшей поддержки Украины остается предоставление нового кредита. В то же время Бельгия продолжает блокировать попытки использовать замороженные активы Центрального банка России для финансирования Киева.

По оценкам Украины, дефицит ее бюджета в следующем году может достигнуть 70 млрд евро.

Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, если все страны не согласятся финансировать Украину — FT