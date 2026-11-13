Безпека Європи не може бути предметом мирних переговорів щодо України - лідери ЄС

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У п’ятницю лідери ЄС заявили, що архітектура європейської безпеки не повинна бути предметом мирних переговорів між Україною та росією, проте вони не відповіли на запитання, хто саме має представляти Європу в будь-яких майбутніх переговорах, передає УНН із посиланням на Reuters.

У п’ятницю в кремлі заявили, що росія готова допустити участь європейських країн у мирних переговорах щодо України, якщо побачить, що вони готові зробити внесок у мирний процес.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав коментарі кремля "старою грою" і зазначив, що Європа та Сполучені Штати дійшли згоди щодо чіткої позиції.

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"Не буде жодних обговорень щодо України без України, і жодних обговорень щодо Європи без Європи. До того ж, немає потреби обговорювати архітектуру європейської безпеки — вона в нас уже є", — заявив Мерц журналістам під час саміту лідерів Європейського Союзу в Дубліні.

Додамо

Видання зауважує, що російські посадовці закликали до укладення широкої угоди щодо архітектури європейської безпеки ще до того, як переходити до конкретних питань, пов’язаних із війною. Перед вторгненням в Україну у 2022 році росія вимагала виведення сил НАТО з країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. НАТО відхилило цю вимогу.

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У четвер у москві американський перемовник Джаред Кушнер повідомив, що розпочав обговорення з європейськими партнерами щодо архітектури безпеки на континенті.

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