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Безпека Європи не може бути предметом мирних переговорів щодо України - лідери ЄС

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

Лідери ЄС заявили, що безпекова архітектура Європи не стане предметом переговорів між Україною та росією. Мерц закликав не обговорювати Україну без України.

Безпека Європи не може бути предметом мирних переговорів щодо України - лідери ЄС
REUTERS/Cathal McNaughton

У п’ятницю лідери ЄС заявили, що архітектура європейської безпеки не повинна бути предметом мирних переговорів між Україною та росією, проте вони не відповіли на запитання, хто саме має представляти Європу в будь-яких майбутніх переговорах, передає УНН із посиланням на Reuters.

У п’ятницю в кремлі заявили, що росія готова допустити участь європейських країн у мирних переговорах щодо України, якщо побачить, що вони готові зробити внесок у мирний процес.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав коментарі кремля "старою грою" і зазначив, що Європа та Сполучені Штати дійшли згоди щодо чіткої позиції.

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"Не буде жодних обговорень щодо України без України, і жодних обговорень щодо Європи без Європи. До того ж, немає потреби обговорювати архітектуру європейської безпеки — вона в нас уже є", — заявив Мерц журналістам під час саміту лідерів Європейського Союзу в Дубліні.

Додамо

Видання зауважує, що російські посадовці закликали до укладення широкої угоди щодо архітектури європейської безпеки ще до того, як переходити до конкретних питань, пов’язаних із війною. Перед вторгненням в Україну у 2022 році росія вимагала виведення сил НАТО з країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. НАТО відхилило цю вимогу.

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Антоніна Туманова

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