Безопасность Европы не может быть предметом мирных переговоров по Украине — лидеры ЕС

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В пятницу лидеры ЕС заявили, что архитектура европейской безопасности не должна быть предметом мирных переговоров между Украиной и россией, однако они не ответили на вопрос, кто именно должен представлять Европу на любых будущих переговорах, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В пятницу в кремле заявили, что Россия готова допустить участие европейских стран в мирных переговорах по Украине, если увидит, что они готовы внести вклад в мирный процесс.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал комментарии кремля "старой игрой" и отметил, что Европа и Соединенные Штаты пришли к согласию относительно четкой позиции.

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"Не будет никаких обсуждений по Украине без Украины и никаких обсуждений по Европе без Европы. Кроме того, нет необходимости обсуждать архитектуру европейской безопасности — она у нас уже есть", — заявил Мерц журналистам во время саммита лидеров Европейского союза в Дублине.

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Издание отмечает, что российские должностные лица призывали заключить широкое соглашение об архитектуре европейской безопасности еще до перехода к конкретным вопросам, связанным с войной. Перед вторжением в Украину в 2022 году Россия требовала вывода сил НАТО из стран, присоединившихся к Альянсу после 1997 года. НАТО отклонило это требование.

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В четверг в москве американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что начал обсуждение с европейскими партнерами архитектуры безопасности на континенте.

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