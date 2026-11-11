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США просят россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой — СМИ раскрыли детали

Киев • УНН

 • 2584 просмотра

США призвали россию подготовить новое предложение по безопасности Европы с шагами по снижению напряжённости. Участие Европы в переговорах остаётся спорным.

США просят россию предложить новое соглашение о безопасности с Европой — СМИ раскрыли детали

США обратились к россии с просьбой подготовить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой, которое предусматривало бы шаги со стороны рф, направленные на снижение напряжённости на континенте. Об этом пишет Axios со ссылкой на два осведомлённых источника, передаёт УНН.

Детали

Администрация Трампа стремится одновременно вести переговоры относительно новой архитектуры безопасности между Европой и россией и мирного соглашения между россией и Украиной. Однако, по словам источника, осведомлённого о позиции Белого дома, реализация договорённостей в сфере безопасности возможна лишь после заключения соглашения о прекращении войны.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед переговорами в Абу-Даби заявила, что Европа будет обсуждать новую архитектуру безопасности лишь после завершения войны в Украине.

В то же время, по словам двух осведомлённых источников, европейские чиновники, находившиеся на этой неделе в Абу-Даби, согласились работать по обоим направлениям параллельно. При этом они подчеркнули, что окончательные решения относительно архитектуры европейской безопасности будут приняты лишь после окончания войны в Украине.

США надеются, что привлечение представителей Европы к мирным переговорам побудит их правительства активнее обсуждать и согласовывать более широкое соглашение в сфере безопасности ещё до завершения войны.

"Зеленский не согласится на соглашение, пока не будет знать, что будет дальше с гарантиями безопасности; путин также хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности настолько важен", — отметил источник.

Источник добавил, что США чётко дали понять европейским странам: они не согласятся на соглашение о безопасности с россией, если его не поддержат Европа и Украина. Кроме того, по словам источника, США не предоставят россии права вето по вопросам европейской безопасности.

Издание отмечает, что россия на протяжении многих лет добивалась заключения соглашения о европейской безопасности, которое ограничивало бы расширение НАТО и предусматривало сокращение военного присутствия Альянса в Восточной Европе. Ранее США отклоняли эти требования, однако сейчас, судя по всему, готовы рассмотреть их в той или иной форме — как часть более широкой договорённости, которая должна положить конец войне в Украине.

В то же время многие европейские правительства относятся к такому подходу администрации США с большим подозрением.

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В четверг в москве представители президента Трампа — Джаред Кушнер и Стив Виткофф — встретятся с президентом россии владимиром путиным, чтобы ещё раз озвучить эту просьбу. По словам американского чиновника, они также хотят, чтобы путин позволил представителям европейских стран присоединиться к следующему раунду российско-украинских мирных переговоров.

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Ожидается, что после визита в Москву Кушнер и Виткофф отправятся в Дублин, где в четверг вечером встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим

Переговоры, состоявшиеся во вторник и среду, стали первой за длительное время (с февраля, когда диалог был прерван из-за войны) встречей украинских и российских чиновников при участии американских посредников.

В течение последних недель Виткофф и Кушнер провели встречи как с путиным, так и с Зеленским, что придало процессу определённый импульс.

Издание добавляет, что Путин согласился возобновить мирные переговоры и освободить гражданина США Стивена Хаббарда, которого россия задержала в 2022 году. Кроме того, Виткофф и Кушнер — вместе с первой леди Меланией Трамп и её командой — добились установления гуманитарного режима прекращения огня в городе Олешки.

Контекст

Переговоры в Абу-Даби начались во вторник; посредниками между российской и украинской сторонами выступили Виткофф, Кушнер и командующий Европейским командованием Вооружённых сил США генерал Алексус Гринкевич.

Стороны достигли договоренности об обмене пленными. По словам Кушнера и украинского переговорщика Давида Арахамии, этот обмен может стать крупнейшим с начала войны. Представители США и Украины сообщили, что точное количество пленных, подлежащих освобождению, будет определено во время встреч с участием путина и Зеленского в четверг.

До начала переговоров и после их завершения американская и украинская переговорные группы проинформировали делегацию высокопоставленных дипломатов из Германии, Великобритании, Франции, Италии, ЕС и НАТО.

Как сообщил источник, присутствовавший на встрече, переговоры между российской и украинской сторонами во вторник проходили в напряженной, а временами и эмоциональной атмосфере. Обе стороны высказывали свои претензии, накопившиеся за девять месяцев отсутствия прямых контактов.

Кушнер и Виткофф пытались снизить градус напряженности, объясняя российским и украинским переговорщикам, что цель заключается в том, чтобы завершить этот раунд переговоров, подготовив варианты решений для лидеров обеих сторон.

В конце концов, после того как каждая из сторон изложила свою позицию, дискуссия стала более конструктивной, отметил источник.

"У нас были довольно жесткие дискуссии", — сказал Кушнер на пресс-конференции после завершения переговоров в среду.

"Россияне приехали с жесткими директивами. Было очень трудно смягчить их, но в итоге все завершилось продуктивно", — отметил Арахамия.

Ключевой темой переговоров в Абу-Даби стало предложение США о заключении соглашения о новой архитектуре безопасности между Европой и россией — как составляющей договоренности о прекращении войны в Украине.

По словам двух источников, осведомленных о ходе переговоров, российская сторона заявила, что путин начал вторжение в Украину из-за того, что тогдашний президент Байден не ответил на его письмо 2021 года, в котором излагались российские озабоченности в сфере безопасности.

Как сообщил один из источников, Кушнер и Виткофф ответили россиянам, что с 2021 года мир существенно изменился.

Они предложили россии подготовить новый документ, в котором, помимо собственных озабоченностей и требований в сфере безопасности, было бы также указано, какие "симметричные шаги" россия готова предпринять для деэскалации и предоставления Европе гарантий того, что в будущем она не будет прибегать к нападениям.

Кроме того, Кушнер и Виткофф подчеркнули россиянам: для серьезного обсуждения вопросов безопасности в Европе необходимо согласиться на участие европейских представителей в будущих мирных переговорах. "Мы сказали россиянам: у них есть свои желания и опасения, но они также должны предложить другие шаги для деэскалации и другие инициативы, если хотят, чтобы Европа должным образом восприняла эти предложения", — отметил Кушнер на пресс-конференции.

Впрочем, добавляет издание, в настоящее время россия не желает допускать европейцев к участию в мирных переговорах с Украиной.

"Что касается руководства ряда европейских стран, то они, по сути, занимаются коллективным обманом украинского народа и способствуют массовой гибели мирных жителей, — заявил на пресс-конференции после переговоров советник путина владимир мединский, возглавлявший российскую делегацию. — Поэтому я не понимаю, о чем с ними можно договариваться".

В то же время мединский отметил, что россия стремится заключить с Европой более широкое соглашение в сфере безопасности в рамках договоренностей о прекращении войны.

"В Украине просто прорвался нарыв. Лечить нужно весь организм — пластырем здесь не обойдешься", — сказал он.

Антонина Туманова

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