Запорожье под атакой врага — есть попадание в предприятие, вспыхнул масштабный пожар

Армия рф атаковала Запорожье, есть попадание по частному предприятию — вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.

Запорожье снова под вражеским ударом. Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар — сообщил Семикин.

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Последствия атаки рф на предприятие в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

По словам главы Запорожской ОВА, по предварительной информации, раненых нет. Информация уточняется.

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