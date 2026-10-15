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Запорожье под атакой врага — есть попадание в предприятие, вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 2140 просмотра

Российские войска попали в частное предприятие в Запорожье, вызвав масштабный пожар. Предварительно, пострадавших нет.

Запорожье под атакой врага — есть попадание в предприятие, вспыхнул масштабный пожар

Армия рф атаковала Запорожье, есть попадание по частному предприятию — вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает УНН.

Запорожье снова под вражеским ударом. Есть попадание по частному предприятию, там возник пожар 

— сообщил Семикин.

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Последствия атаки рф на предприятие в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

По словам главы Запорожской ОВА, по предварительной информации, раненых нет. Информация уточняется.

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Антонина Туманова

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