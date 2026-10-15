В Луцке российский дрон повредил самую большую картину в мире площадью более 2000 м²

В Луцке в результате российской атаки пострадала картина «Космогония» площадью 2086 м², которую называют крупнейшей в мире. Обломки вражеского беспилотника вызвали пожар в Музее современного украинского искусства Корсаков. Об этом сообщили представители музея на своей странице в Facebook, пишет УНН.

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Огонь повредил часть масштабного художественного полотна, а именно фрагмент под названием «Будущее». Остальная часть картины и другие экспонаты музея не пострадали.

Сейчас сотрудники музея оценивают последствия пожара и решают, что делать с повреждённой частью произведения.

Следы российской атаки могут остаться на картине

В музее рассматривают 2 варианта дальнейшей судьбы повреждённого фрагмента. Первый предполагает его реставрацию и возвращение к первоначальному виду.

Второй вариант — оставить следы пожара как часть истории картины и напоминание о последствиях российской войны против Украины.

Окончательного решения о восстановлении «Космогонии» музей пока не принял.

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