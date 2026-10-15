В Луцке российский дрон повредил самую большую картину в мире площадью более 2000 м²
Киев • УНН
Пожар в музее повредил фрагмент «Космогонии» площадью 2086 м². Музей выбирает между реставрацией и сохранением следов атаки.
В Луцке в результате российской атаки пострадала картина «Космогония» площадью 2086 м², которую называют крупнейшей в мире. Обломки вражеского беспилотника вызвали пожар в Музее современного украинского искусства Корсаков. Об этом сообщили представители музея на своей странице в Facebook, пишет УНН.
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Огонь повредил часть масштабного художественного полотна, а именно фрагмент под названием «Будущее». Остальная часть картины и другие экспонаты музея не пострадали.
Сейчас сотрудники музея оценивают последствия пожара и решают, что делать с повреждённой частью произведения.
Следы российской атаки могут остаться на картине
В музее рассматривают 2 варианта дальнейшей судьбы повреждённого фрагмента. Первый предполагает его реставрацию и возвращение к первоначальному виду.
Второй вариант — оставить следы пожара как часть истории картины и напоминание о последствиях российской войны против Украины.
Окончательного решения о восстановлении «Космогонии» музей пока не принял.
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