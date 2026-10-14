Число погибших в Луцке после удара рф возросло до шести человек — ОВА

Фото: ГСЧС Украины

В Луцке число жертв в результате российского удара увеличилось до 6 человек. Из-под завалов извлекли тело еще одной погибшей. Об этом сообщил и. о. главы Волынской областной государственной администрации Роман Романюк, передает УНН.

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Пять человек нашли при разборе завалов в оптовом магазине, один человек умер в больнице. Число травмированных — 10. В девятиэтажном многоквартирном жилом доме ситуация без изменений — травмированы 2 человека, из них 1 ребенок. Работы по ликвидации последствий продолжаются — говорится в сообщении.

В то же время Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала кадры последствий удара.

Напомним

В Луцке 14 октября в результате атаки РФ реактивным дроном были повреждены оптовый магазин и многоэтажный дом. В оптовом магазине произошел пожар. По данным ОВА, поступала информация о том, что в охваченном пламенем здании могли находиться как работники, так и посетители.

Позже стало известно о пяти погибших.