Ворожий удар по гуртівні в Луцьку: кількість загиблих зросла до п'яти

Наслідки атаки рф у Луцьку. Джерело: t.me/ANDRII_RAZUMOVSKYI

Атака рф на Луцьк реактивним "шахедом" 14 жовтня забрала життя вже 5 людей, ще 12 постраждали. Про це повідомив в.о. мера Андрій Разумовський у соцмережах, пише УНН.

На жаль, кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні "Єврогурт" на вулиці Конякіна зросла до п’яти. Загалом маємо п’ятьох загиблих і 12 травмованих - написав Разумовський.

Нагадаємо

У Луцьку 14 жовтня внаслідок атаки рф реактивним дроном зачепило магазин-гуртівню і багатоповерхівку. У гуртівні сталася пожежа. За даними ОВА, була інформація, що в будівлі, яка охоплена була полум'ям, могли перебувати ще як працівники, так і відвідувачі.