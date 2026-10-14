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Ворожий удар по гуртівні в Луцьку: кількість загиблих зросла до п'яти

Київ • УНН

 • 180 перегляди

Російська атака реактивним дроном на Луцьк 14 жовтня забрала життя п’ятьох людей. Ще 12 осіб травмовані.

Ворожий удар по гуртівні в Луцьку: кількість загиблих зросла до п'яти
Наслідки атаки рф у Луцьку. Джерело: t.me/ANDRII_RAZUMOVSKYI

Атака рф на Луцьк реактивним "шахедом" 14 жовтня забрала життя вже 5 людей, ще 12 постраждали. Про це повідомив в.о. мера Андрій Разумовський у соцмережах, пише УНН.

На жаль, кількість загиблих унаслідок російського удару по гуртівні "Єврогурт" на вулиці Конякіна зросла до п’яти. Загалом маємо п’ятьох загиблих і 12 травмованих

- написав Разумовський.

Нагадаємо

У Луцьку 14 жовтня внаслідок атаки рф реактивним дроном зачепило магазин-гуртівню і багатоповерхівку. У гуртівні сталася пожежа. За даними ОВА, була інформація, що в будівлі, яка охоплена була полум'ям, могли перебувати ще як працівники, так і відвідувачі.

Юлія Шрамко

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