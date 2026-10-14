Вражеский удар по оптовому магазину в Луцке: число погибших возросло до пяти

Последствия атаки рф в Луцке. Источник: t.me/ANDRII_RAZUMOVSKYI

Атака рф на Луцк реактивным "шахедом" 14 октября унесла жизни уже 5 человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщил и.о. мэра Андрей Разумовский в соцсетях, пишет УНН.

К сожалению, количество погибших в результате российского удара по оптовому магазину "Еврогурт" на улице Конякина возросло до пяти. Всего у нас пятеро погибших и 12 травмированных - написал Разумовский.

Напомним

В Луцке 14 октября в результате атаки рф реактивным дроном был поврежден магазин-склад и многоэтажный дом. В оптовом магазине произошел пожар. По данным ОВА, была информация, что в охваченном пламенем здании могли находиться как работники, так и посетители.